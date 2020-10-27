Акимом Жетысуского района Алматы назначена Гульнара Кокобаева

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на внеочередной сессии маслихата Алматы на должность акима Жетысуского района была согласована кандидатура Гульнары Кокобаевой, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматы Б. Сагинтаева по согласованию с администрацией президента и маслихатом города акимом Жетысуского района назначена Гульнара Кокобаева, сообщили в акимате Алматы.





До назначения Кокобаева занимала должность заместителя руководителя аппарата акима города Алматы. В разные годы работала главным специалистом организационно-контрольного отдела Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК, начальником отдела ЗАГС управления юстиции города Алматы, начальником отдела регистрации юридических лиц, начальником отдела регистрации прав на недвижимое имущество, заместителем руководителя, руководителем департамента юстиции города Алматы.

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