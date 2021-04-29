По информации управления образования, в целях разгрузки трехсменности школ, в областном центре и при столичном Целиноградском районе продолжается строительство 4 школ.
Акмолинская область на 100% решила вопросы дошкольного образования детей, однако еще актуальным остается вопрос по строительству детских садов для детей в возрасте до 3 лет. Планируется начало строительства 2 детских садов в Целиноградском районе и в Кокшетау, пристройки к школе №4 в Аккольском районе и школы в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики региона.
В рамках программы "Енбек" в этом году техническим, профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением" охвачено 211 учащихся.
Вопросы занятости и трудоустройства являются еще одним из главных ориентиров местных акиматов. С начала года в области создано 2626 новых рабочих мест, из них 1184 постоянных. Далее запланировано охватить более 2 тысяч самозанятых и безработных.
Должное внимание в регионе уделяется и защите здоровья населения. Продолжается строительство объектов здравоохранения - врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и поликлиники на 100 посещений в селе Косшы, центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района.
Все эти преобразования направлены на улучшение качества жизни населения.
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