КОКШЕТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области значительное внимание уделяется развитию социальной сферы, где особый акцент местные власти делают на улучшение положения дел в здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре и спорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления образования, в целях разгрузки трехсменности школ, в областном центре и при столичном Целиноградском районе продолжается строительство 4 школ.

Акмолинская область на 100% решила вопросы дошкольного образования детей, однако еще актуальным остается вопрос по строительству детских садов для детей в возрасте до 3 лет. Планируется начало строительства 2 детских садов в Целиноградском районе и в Кокшетау, пристройки к школе №4 в Аккольском районе и школы в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики региона.

В рамках программы "Енбек" в этом году техническим, профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением" охвачено 211 учащихся.

Вопросы занятости и трудоустройства являются еще одним из главных ориентиров местных акиматов. С начала года в области создано 2626 новых рабочих мест, из них 1184 постоянных. Далее запланировано охватить более 2 тысяч самозанятых и безработных.

Должное внимание в регионе уделяется и защите здоровья населения. Продолжается строительство объектов здравоохранения - врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и поликлиники на 100 посещений в селе Косшы, центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района.

Все эти преобразования направлены на улучшение качества жизни населения.

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