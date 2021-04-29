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Акмолинская область на 100% решила вопросы дошкольного образования

28.04.2021 5509
Акмолинская область на 100% решила вопросы дошкольного образования
КОКШЕТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области значительное внимание уделяется развитию социальной сферы, где особый акцент местные власти делают на улучшение положения дел в здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре и спорте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации управления образования, в целях разгрузки трехсменности школ, в областном центре и при столичном Целиноградском районе продолжается строительство 4 школ.
 
Акмолинская область на 100% решила вопросы дошкольного образования детей, однако еще актуальным остается вопрос по строительству детских садов для детей в возрасте до 3 лет. Планируется начало строительства 2 детских садов в Целиноградском районе и в Кокшетау, пристройки к школе №4 в Аккольском районе и школы в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики региона.
 
В рамках программы "Енбек" в этом году техническим, профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением" охвачено 211 учащихся.
 
Вопросы занятости и трудоустройства являются еще одним из главных ориентиров местных акиматов. С начала года в области создано 2626 новых рабочих мест, из них 1184 постоянных. Далее запланировано охватить более 2 тысяч самозанятых и безработных.
 
Должное внимание в регионе уделяется и защите здоровья населения. Продолжается строительство объектов здравоохранения - врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и поликлиники на 100 посещений в селе Косшы, центра первичной медико-санитарной помощи на 50 посещений в селе Коянды Целиноградского района.
 
Все эти преобразования направлены на улучшение качества жизни населения.
 

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