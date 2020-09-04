Акмолинский кумыс пользуется популярностью за пределами региона

Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в стране тема национального бренда среди продуктов питания становится особо актуальной. Ярким представителем в списке традиционных продуктов является кумыс. Плюс к этому коронавирусная инфекция подтолкнула людей укреплять иммунитет, и в последние месяцы казахстанцы все чаще покупают этот полезный напиток, передает Kazakhstan Today.

Село Кзылтан Зерендинского района известно многим как населенный пункт, регулярно снабжающий торговые точки и кафе не только Кокшетау, но и соседних городов вкусным кумысом и саумалом, передает управление внутренней политики

Более 10 лет прошло с момента открытия местным жителем ИП по производству кумыса. Сегодня дело Багдада Кадырова продолжают члены его семьи, а также шестеро односельчан. В хозяйстве насчитывается порядка 150 лошадей. Ежедневно торговая точка на Центральном рынке административного центра реализует продукцию предпринимателей. Работники рынка рассказывают, что целебный напиток пользуется неизменным спросом среди покупателей.

К слову, Кадыровы - не единственные, кто занимается производством национального напитка. Куаныш и Роза Жанашевы имеют более скромное хозяйство, состоящее из 20 голов скота, однако их продукт точно так же пользуется популярностью в области.

Мы с женой пришли к фермерству 5 лет назад. О своем решении заняться сельским трудом ничуть не жалеем. Сегодня у нас свой обширный круг покупателей и проблем с реализацией продукции нет. А положительные отзывы покупателей доказывают правильность выбранного дела", - рассказал глава семейного бизнеса.

Сейчас кзылтанскую продукцию активно скупают жители Нур-Султана и пристоличных районов. Но и на этом предприниматели останавливаться не собираются и заверяют, что уже скоро акмолинский кумыс будет продаваться во всех крупных городах республики.

Напомним , в конце аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки в Ерейментауский район поручил увеличить количество животноводческих и перерабатывающих предприятий.

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