Акцию "В библиотеку всей семьёй" организовали в селе Карагандинской области

Караганда. 13 сентября. Kazakhstan Today - В селе Байтуган Нуринского района Карагандинской области библиотекари прививают семейный интерес к чтению книг. По программе "Рухани жангыру" здесь провели акцию "В библиотеку всей семьёй", передает Kazakhstan Today.

Именно в семье зарождаются традиции, от домашнего воспитания зависит культурное развитие человека, отмечают инициаторы встречи. И организовали библиотекари её именно в День семьи.

Сельчане семьями по очереди приходили в читальный зал. Пришедшим рассказали об истории праздника.

Собравшиеся также участвовали в семейных конкурсах и викторинах. Дети вместе со взрослыми разгадывали загадки и ребусы. Мамы с детьми, бабушки с внуками рисовали свои ладошки как символ единства семьи, а внутри писали свои пожелания. А в финале все участники вырастили своё семейное древо.

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