Акцию "В библиотеку всей семьёй" организовали в селе Карагандинской области

Именно в семье зарождаются традиции, от домашнего воспитания зависит культурное развитие человека, отмечают инициаторы встречи. И организовали библиотекари её именно в День семьи.
Сельчане семьями по очереди приходили в читальный зал. Пришедшим рассказали об истории праздника.
Собравшиеся также участвовали в семейных конкурсах и викторинах. Дети вместе со взрослыми разгадывали загадки и ребусы. Мамы с детьми, бабушки с внуками рисовали свои ладошки как символ единства семьи, а внутри писали свои пожелания. А в финале все участники вырастили своё семейное древо.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства