Альтаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

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Альтаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК16.01.2018
Общество  18:45

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

До назначения он занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщили в пресс-службе главы правительства.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, в 2012 году - Академический инновационный университет. По специальности - юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005-2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012-2017 годы возглавлял "Центр обслуживания предпринимателей", Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области, работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".
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