04.03.2024, 16:44 54611
Алматинское метро возобновило работу
Перерыв в работе метрополитена произошел из-за проверки после сильного землетрясения
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Метро Алматы с 16.30 возобновило свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Согласно плану работ при ЧС для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в управлении урбанистики и городского планирования города Алматы после проверки пострадавших от землетрясения зданий заявили, что несущие конструкции не нарушены. В основном повреждены элементы из отделочных материалов: навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.
Напомним, сегодня в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов, также были развернуты 384 пункта приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что в городе возможны афтершоки, однако с вероятностью 70% разрешительного землетрясения не ожидается.
Между тем на дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс. Также алматинцы пожаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. В настоящее время поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
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05.03.2024, 12:05 18486
Раскопки на улице Утегенова: дорожное покрытие не восстановлено
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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие, которое подрядчику было предписано восстановить до 4 марта, так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира. По их словам, дорожное покрытие так и не было восстановлено.
Предписание акимата не выполнено, раскопки не прекращены, дорожное покрытие не восстановлено, но при этом траншея удлинилась втрое, частная фирма по собственному желанию разрушила целостное состояние построенной более 10 лет назад дороги, которая все это время служила без ремонта", - заявили алматинцы.
Алматинцы в недоумении по поводу сложившейся ситуации.
Предписание акимата, который является представителем государственной власти в многомиллионном городе, видимо, не является некоторым обязательным к исполнению. По какой причине, остается только догадываться", - добавили местные жители.
Дополнено 05.03.2024, 12.30
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев.
Мы работали на этом перекрестке с четверга по субботу. Все закончили. Мы поставили новый колодец. Огородили его временно", - сообщил Ернар Устемиров.
Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
С заводом разговаривали (...) Обещают (что завод заработает. - Прим. Kazakhstan Today) после праздников. Ближе к 15 марта (...) Ждем только асфальтный завод", - добавил директор ТОО "ULTRA STROI".
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему устранение ямы, которую раскопали за полдня, потребовало месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на закапывание. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
На прошлой неделе в Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки. Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию и заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.
04.03.2024, 20:25 49061
Аресты и штрафы: вандалов наказали в Астане
Фото: freepik.com
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернение зданий и жилых помещений привлечено 72 лица, из них штраф назначен 32 лицам, арест - 40, сообщает пресс-служба акимата Астаны со ссылкой на городскую прокуратуру.
Поздней ночью нетрезвый астанчанин пинал двери номера одной из городских гостиниц. Материальный ущерб составил 80 тысяч тенге. Его арестовали на 5 суток.
В другом случае в мини-маркете 28-летняя астанчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с продавцом, разбив оборудование и товары мини-маркета. Ее оштрафовали на 69 тысяч тенге.
24-летняя жительница города в нетрезвом виде умышленно повредила рекламную вывеску кафе. Женщину арестовали на 5 суток.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время. Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
04.03.2024, 17:38 53261
Столичную теплоснабжающую компанию оштрафовали за необоснованное завышение тарифов
На завышенные счета за тепло ранее пожаловались жители Астаны
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.
На завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь, ранее пожаловались жители столицы. Услуги теплоснабжения им оказывала компания ТОО "Астанаэнергосбыт", в отношении которой была инициирована внеплановая проверка.
Проверка установила нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло", - сообщили в комитете.
За допущенные нарушения ТОО "Астанаэнергосбыт" обязали выплатить штраф в размере десяти процентов от дохода, полученного в результате совершения административного правонарушения. Также компанию заставили вернуть потребителям необоснованно полученный доход в размере 209 365 тенге.
В комитете подчеркнули, что за завышенные начисления по теплу ответственны ОСИ и КСК, поскольку общедомовые приборы учета (ОПУ) находятся на балансе объекта кондоминиума и должны проходить своевременную поверку.
К примеру, в прошлом году из 970 общедомовых приборов учета тепловой энергии в Астане не прошли поверку 135. Жителям этих домов "Астанаэнергосбыт" начисляло тариф на 20% выше, чем у потребителей с проверенными приборами учета. В этом году из 1001 прибора учета прошли поверку только 33.
В ДКРЕМ жителям рекомендуют проводить поверки приборов учета тепловой энергии в летний период до начала отопительного периода.
Ознакомиться со списком жилых комплексов, не прошедших поверки общедомовых приборов учета тепла в Астане, можно на официальном сайте АО "Астана-Теплотранзит".
04.03.2024, 14:48 58081
Спецкомиссия обследует поврежденные землетрясением здания в Алматы
Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы сообщили, что по поступающим сообщениям о повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования.
По данным МЧС, к настоящему времени на телефоны горячей линии поступило 128 звонков информационного характера.
Продолжаются работы по обследованию зданий и сооружений, дорожной инфраструктуры, гидротехнических сооружений и т.д. на предмет разрушения. В пункты приема населения обратились 1329 человек. Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме. Работа метрополитена временно приостановлена", - сказано в сообщении ведомства.
Горячая линия работает по номерам: 8-727-278-20 83 и 8- 727-278-20-84.
Как сообщалось ранее, сегодня, 4 марта, землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. В МЧС РК подчеркнули, что в Алматы незамедлительно была запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. По словам горожан, SMS-уведомления от ДЧС пришли с большим опозданием.
Жителям и гостям Алматы рекомендовано до 16.00 оставаться в местах сбора населения на случай повторных толчков.
04.03.2024, 12:10 64306
Аэропорт Алматы сделал заявление после землетрясения
Воздушная гавань работает в штатном режиме
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Аэропорту Алматы сообщили, что после землетрясения воздушная гавань продолжат работу в штатном режиме.
Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.
Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.
03.03.2024, 15:18 90021
Мемориал в память о погибших шахтерах установят в Караганде
Проект обсуждают с семьями погибших горняков
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Караганда. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде установят памятный мемориал горнякам, погибшим на шахте имени Костенко.
Проект обсуждают с семьями погибших шахтеров, сообщает ИА Patriotnews.kz.
Проект памятника презентовали близким погибших горняков. В ходе обсуждения родственники шахтеров высказали свои предложения.
Провели встречу с семьями погибших шахтеров. Наша компания приняла принципиальное решение выделить средства на строительство монумента", - говорит директор по трудовым отношениям АО "Qarmet" Ерболат Дюсупов.
Проект мемориала представил известный скульптор Игорь Баграмов.
Сейчас мы представили макет, проект, эскизы. Обсуждается место, где он будет установлен", - рассказал скульптор.
Напомним, ночью 28 октября 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". По делу о гибели шахтеров арестованы 9 должностных лиц.
8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
03.03.2024, 09:37 99001
Воспитательница ударила мальчика по голове в детсаду Костаная
Фото: Depositphotos
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Костанай. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В детском саду № 27 Костаная воспитательница ударила мальчика по голове.
Видео опубликовал костанайсткий Telegram-паблик Kostanaytut Chat.
На нем видно, как воспитательница с силой бьет ребенка по голове и он падает, а потом хватает за руку и грубо тащит в другой конец комнаты.
Инцидент прокомментировали в управления образования Костанайской области.
К сожалению, такой случай действительно имел место быть. На сегодняшний день воспитатель уволена. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле", - сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что на камеру видеонаблюдения попало избиение мальчика другими детьми в одном из детских садов в Алматы. На опубликованном видео видно, что один из детей повалил ребенка на пол и начал с силой пинать его ногами. При этом избиение продолжалось довольно долго. Пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга. По словам родителей, воспитательница прошла мимо ребенка, даже не заметив, что он лежит побитый и плачет, а затем обманула их, сказав, что мальчик ударился об стол. Полиция возбудила уголовное дело.
02.03.2024, 11:38 134916
Общественники требуют от Досаева остановить беспорядочную застройку Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы общественники и активисты высказали недовольство беспорядочной застройкой города. Люди требуют от акима Ерболата Досаева остановить этот процесс, считая утверждение генплана нелегитимным, сообщает Orda.kz.
Участники собрания, организаторами которого выступили движения "Защитим Алматы" и "Альянс ЖКХ", подчеркнули отсутствие прозрачности и несоблюдение законодательства при разработке генерального плана и проектов детальной планировки города.
Строительство в Алматы ведется только в интересах застройщиков. С 1 июля 2021 года правило № 750, на основании которого работает управление городского планирования и урбанистики, позволяет выдавать разрешения. На бумаге все нормально, но мы-то знаем, что по факту происходит", - говорит Людмила Сенгирбаева, жительница микрорайона Ерменсай.
Жители мегаполиса не в восторге от строительства под окнами. К примеру, на пересечении улиц Толе би и Богенбай батыра возводится бизнес-центр. Живущая рядом Алла Атанова возмущается, что в том районе не осталось места для проезда.
Наш маленький двор станет еще меньше. Мы боимся, что не выдержат старые инженерные сети", - говорит женщина.
Та же проблема волнует проживающих в районе торгового центра "Мега" по улице Розыбакиева, где собираются возводить 15 девятиэтажных зданий. Горожанка Саида Примкулова отмечает, что с вводом в эксплуатацию новых ЖК коммунальные сети не выдерживают нагрузки.
После начала бурного строительства появились проблемы, а именно высокая плотность населения на небольшом участке в квадрате улиц Розыбакиева - Брауна - Радостовца -Могилевской; отсутствие достаточного количества объектов социального назначения в шаговой доступности; перегруженная инженерная инфраструктура и пробки", - перечислила Саида Примкулова.
По ее словам, застройщики обещали обустроить сквер. Однако назначение земли изменили, и теперь там будут возводить жилые комплексы. Зеленые территории вместо снесенных домов хотят видеть и жители микрорайона Самал-2. Там уже несколько лет идет война за участки.
Мы понимаем, что город - это живой организм и ему нужно расти. Однако непонятно, почему этот рост должен представлять угрозу и дискомфорт", - говорит председатель общественного фонда "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова.
Общественники подчеркнули недостатки в Строительном кодексе, а также выразили уверенность в нелегитимности принятого в 2023 году генерального плана и проектов детальной планировки города. С этим согласился и участник группы "Stop застройке" юрист Мурат Касенов.
Актов акимата об утверждении градостроительных проектов нет. Вместе с тем аким сообщил об объявлении моратория на корректировку ПДП. Возникает риторический вопрос к градоначальнику Алматы, как можно объявить мораторий на корректировку проектов детальной планировки, которые не были надлежащим образом утверждены согласно действующему законодательству и нормативным требованиям РК?" - задается вопросом Касенов.
Накануне акимат ввел мораторий на внесение изменений в проект детальной планировки на один год, что вызвало неоднозначную реакцию, но активисты требуют проведения открытых обсуждений и внесения необходимых изменений с учетом мнения жителей и обеспечения устойчивого развития города.
Ранее поднимался вопрос строительства в горных районах Алматы. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?