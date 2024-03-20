Алматинцев предупредили о сильных дождях

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Одна из многочисленных и быстрорастущих проблем наркотрафика в Казахстане - форсированное распространение среди молодежи легкодоступных синтетических наркотиков. Объем конфискации всяческих "солей", "экстази" и других синтетических каннабиноидов за последние несколько лет в РК вырос в 143,4 раза, с 7,7 кг до 1,1 тонны, - Одна из многочисленных и быстрорастущих проблем наркотрафика в Казахстане - форсированное распространение среди молодежи легкодоступных синтетических наркотиков. Объем конфискации всяческих "солей", "экстази" и других синтетических каннабиноидов за последние несколько лет в РК вырос в 143,4 раза, с 7,7 кг до 1,1 тонны, сообщает finprom.kz.





Количество видов синтетических наркотиков растет так быстро, что МВД добилось права включать новые варианты "синтетики" в национальный список наркосредств еще до их появления в стране, сразу после регистрации наркотика в перечнях ЕАЭС или Международного комитета ООН. Если до 2019 года включение нового наркотика в национальный список длилось около года, то теперь срок сокращен до месяца.





Доля "синтетики" в общем объеме изъятия наркотиков в прошлом году была небольшой - всего 2,7%. Однако это не приуменьшает проблему, ведь 1,1 тонна - это объем, попавший в руки полицейских. Предположительных данных о том, сколько еще тонн "синтетики" нашли своих покупателей, в открытых источниках нет.









Особенность торговли именно синтетическими наркотиками состоит в том, что дилеры "работают" на молодежную целевую аудиторию и делают это через все возможные современные способы. Они активно пользуются мессенджерами, криптокошельками, ботами для распространения объявлений.





По данным МВД РК, за прошлый год в стране было заблокировано более 3 тыс. разных сайтов наркодилеров и 1,3 тыс. интернет-магазинов в Telegram. Однако, как только закрывают одни каналы, преступники тут же открывают новые.





Выступая на правительственном часе в мажилисе в конце декабря, министр внутренних дел РК Ержан Саденов назвал главные барьеры в борьбе с трафиком синтетических наркотиков. Дело в том, что такие препараты, как правило, изготавливаются в подпольных нарколабораториях внутри страны из так называемых прекурсоров. Вещества-исходники сами по себе не являются незаконными, юридически они могут попадать под внимание правоохранительных органов только после того, как из них сделают наркотик.





Оборот этих веществ-конструкторов доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков. Процесс документирования их преступной деятельности трудоемкий и неоднозначный. Мы вынуждены ждать, когда наркопроизводители приступят к реализации своего товара", - сообщил глава ведомства.





В процессе обнаружения нарколабораторий за прошлый год сотрудники МВД изъяли более 100 тонн прекурсоров, а это были потенциальные 8 тонн готовых наркотиков. Полицейские предлагают усилить уголовную ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Сейчас наказание предусмотрено только за контрабанду этих веществ.





Судя по отчетам КПСиСУ ГП, за последний год наркопреступность в стране выросла на 9%. За январь-декабрь 2023 года в РК было совершено 7,5 тыс. преступлений и уголовных проступков, связанных с оборотом наркотиков. Многолетняя динамика зарегистрированных наркопреступлений говорит о том, что ежегодно их число варьируется в пределах 7-7,8 тыс. дел.





В сравнении с 2018 годом количество уголовных дел за незаконное изготовление, переработку, хранение и сбыт наркотиков увеличилось на 35,6%. Правовая статистика также позволяет проследить количество преступлений, которые совершались в состоянии наркотического опьянения. В прошлом году употребление психоактивных веществ привело к 135 преступлениям. Из них было три убийства, два изнасилования, несколько случаев причинения вреда здоровью.









Что касается лиц, совершивших наркопреступления, то их численность последние три года практически не менялась. За год по подозрению в распространении, изготовлении или сбыте наркотиков полицейские задерживают 4,3-4,5 тыс. человек. Среди них есть и дети. Например, в прошлом году несовершеннолетних, подозреваемых в сбыте наркотиков, насчитывалось 30 человек.





По словам Ержана Саденова, портрет наркосбытчика в последние годы изменился. Курьерами чаще всего становятся молодые люди из вполне благополучных семей. В ряды наркодельцов они попадают по глупости, в поисках легких денег, из-за низкой правовой грамотности.





По данным finprom.kz, объем изъятия наркотических средств в Казахстане за последние несколько лет вырос в два раза. Если в 2018 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали 20,3 тонны опасных веществ, то по итогам прошлого года цифра увеличилась до 41,1 тонны. Это максимальный показатель за пятилетний период. Количество ликвидированных нарколабораторий только за прошедший год выросло с 68 до 75.





Депутаты сената ситуацию с распространением запрещенных наркотических веществ назвали вспышкой наркоторговли и предложили создать отдельную госструктуру, которая бы занималась исключительно этой проблемой.



