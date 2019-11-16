Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Алматы и Москва договорились о сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.

Между акиматом Алматы и правительством Москвы подписан меморандум о сотрудничестве на 2020-2023 годы. Документ определяет двусторонние отношения в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве, сообщила пресс-служба акима мегаполиса.

Со стороны акимата Алматы меморандум подписал заместитель акима города Ержан Бабакумаров. Со стороны правительства Москвы - министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Значение подписанного документа в беседе в корреспондентом агентства прокомментировал генконсул России в Алматы Евгений Бобров.

Это два очень серьезных мегаполиса. С международной экономической жизнью. У нас есть все основания, чтоб укреплять это сотрудничество. Задача подписанного меморандума - дать препосылки правовые. Будет разработана программа обмена опытом, как в экономической, так и в культурно-социальной сфере", - сказал он.

Как проинформировали в пресс-службе, в рамках Дней Москвы в Алматы, проходящих в год 25-летия побратимских отношений двух городов, состоялась конференция по вопросам инвестиционного, торгово-экономического и делового сотрудничества.

В свое время в Алматы зародились стратегически важные отношения между нашими странами, которые объединяет историческая и культурная общность. Мы внимательно наблюдаем, как развивается современная Москва, радуемся успехам, изучаем опыт", - сказал Бабакумаров, отметив, что Дни Москвы в Алматы позволят наладить взаимовыгодный обмен опытом, новыми идеями и планами во благо двух городов.

Замакима города подчеркнул, что Алматы по праву считается культурным и деловым центром Казахстана. Вместе с тем, развитая инфраструктура, богатое интеллектуальное и культурное наследие города и накопленный десятилетиями человеческий капитал создают предпосылки для развития креативной экономики.

Стоит отметить, что важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между нашими городами играют регулярные обменные визиты, встречи и переговоры между делегациями местной администрации, деловых кругов и творческой интеллигенции", - добавил замакима.

В свою очередь генконсул России в Алматы подчеркнул, что Москва и Алматы играют ключевую роль в сотрудничестве России и Казахстана.

Товарооборот Алматы с Россией по итогам 2018 года достиг $4,7 млрд. При этом товарооборот Москвы с Казахстаном составляет $4 млрд", - отметил генконсул, добавив, что Дни Москвы в Алматы наполнены практическим содержанием и активизируют двусторонние отношения.

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