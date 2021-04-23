Алматы лидирует по переводу многоквартирных жилых домов с КСК на ОСИ

АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В ходе онлайн-брифинга руководитель управления жилищной политики города Алматы Ержан Сейтенов отметил главную отличительную черту ОСИ от КСК. По его словам, у жильцов появится возможность самостоятельно управлять своими домами, а также накапливать деньги на их капитальный ремонт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ержан Сейтенов привел пример, если сейчас КСК собирает деньги со всех домов на общий счет и их трату сложно проследить, то теперь жильцы смогут следить за целевым расходованием средств.

Кроме того, КСК одновременно выступало заказчиком и исполнителем услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.

Теперь же ОСИ будет заказчиком. Это означает, что сами жильцы будут выбирать и заключать договоры с управляющими и сервисными организациями, коммунальными службами, проверять их работу и оплачивать выполненные по своему объекту работы", - сообщил руководитель управления жилищной политики.

Ержан Сейтенов добавил, что на сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 359 ОСИ (объединений собственников имущества) и выбрано порядка 367 ПТ (простых товариществ) как новая форма управления, итого по городу 726 новых форм управления.

Спикер призвал жителей мегаполиса инициативно подходить к этому вопросу, так как у новой системы управления достаточно преимуществ. В ходе онлайн-брифинга он их озвучил.

Новые формы управления работают по принципу "Один дом - одно объединение - один счет" и предусматривают индивидуальный подход по управлению каждым домом, финансировать содержание дома, обеспечить сохранность общего имущества, а также позволяет жителям накапливать средства на содержание только своего дома с возможностью мониторить поступление денег и их расходование", - сообщил Ержан Сейтенов.

Если КСК выступает одновременно заказчиком и исполнителем услуг, то теперь сами жильцы через своего представителя ОСИ/ПТ будут: выбирать и заключать договоры с управляющими и сервисными организациями, коммунальными службами; платить за ту работу, которая выполнена в их доме.

Главное преимущество ОСИ и ПТ перед КСК заключается в том, что жильцы смогут контролировать финансово-хозяйственную деятельность путем получения ежемесячного отчёта от совета дома по целевому использованию собранных денег", - добавил спикер.

Причем, новые формы управления (ОСИ/ПТ) избираются собранием, которое созывается инициативной группой, в которую входит не менее 10% собственников квартир и нежилых помещений. О его проведении необходимо уведомить за 10 дней, с указанием вопросов, которые необходимо решить. Если по каким-то причинам собрание провести невозможно, организуется письменный опрос.

Руководитель управления жилищной политики Ержан Сейтенов подробно описал алгоритм перехода на ОСИ или ПТ и описал, кто в них входит:

Стоит помнить, что для создания ОСИ необходимо согласие более половины участников общего собрания или опроса. А для создания ПТ необходимо согласие 100% жильцов дома. Каждый из них должен дать доверенность и подписать договор о совместной деятельности", - сообщил спикер.

Ержан Сейтенов сообщил, председатель ОСИ или доверенное лицо ПТ избирается на один год. Кроме того, избирается Совет дома. Жильцы на собрании, которых должно быть не менее 51% должны избрать членов совета дома, куда входят минимум три собственника квартир. Они избираются на три года. Далее выбирают одну из двух форм управления: ОСИ или ПТ. Либо делегируют полномочия о выборе формы управления совету дома.

По результатам регистрации, выдается справка о государственной регистрации юридического лица. ОСИ и ПТ должны открыть в банке второго уровня текущий и сберегательный счета.

В целом координацию деятельности ОСИ, ПТ, управляющего или управляющей компании и рассмотрение ежемесячного, годового отчетов по управлению домом и содержанию общего имущества осуществляет совет дома. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОСИ/ПТ осуществляет ревизионная комиссия либо ревизор", - говорит Сейтенов.

Кажется, что жильцам будет трудно разобраться в новой системе. На самом деле это не так, уверил Ержан Сейтенов.

По его словам, если жильцы избрали председателя ОСИ, то он вправе напрямую работать с сервисными организациями, заключать договоры от имени объединения собственников имущества, оплачивать услуги. Между тем собранные средства контролирует совет дома, а весь контроль и мониторинг остается за жильцами.

По словам Сейтенова, сегодня сотрудниками управления жилищной политики продолжается широкомасштабная разъяснительная работа с населением. Только в прошлом году было проведено порядка 2400 собраний с охватом 6700 многоквартирных жилых домов. Однако пока на новую форму управления перешли только 8% многоквартирных жилых домов.

Одной из причин, по которой регистрация ОСИ идет низкими темпами может стать влияние ограничений, вызванных коронавирусом. Массовые собрания запрещены, а в данном случае они необходимы, чтобы жильцы приняли единое решение о выборе формы управления их общим домом.

Как только эпидемиологическая обстановка в Алматы стабилизируется переход на новые формы управления продолжится по графику, который разработан акиматом.

Ержан Сейтенов сообщил, что в Алматы действует 870 КСК, многие из них управляют сразу несколькими сотнями домов. Поэтому деньги распределяются на всех, а преимуществом ОСИ станет один счет, принадлежащий одному дому.

Напомним , 7 января 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", согласно которому появились новые формы управления многоквартирными жилыми домами. Другими словами, вместо привычных КСК будут функционировать объединение собственников имущества (ОСИ) и простое товарищество (ПТ). Все КСК будут реорганизованы до 1 июля 2022 года. После этого времени все КСК должны уйти в разряд управляющих и сервисных компаний.

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