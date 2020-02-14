В Казахстане введены новые формы управления многоквартирными домами

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Работу новых форм ведения жилищного хозяйства разъяснил заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев, передает Kazakhstan Today.

В целях урегулирования деятельности органов управления объектом кондоминиума создана новая форма некоммерческой организации "объединение собственников имущества" по принципу "один дом - одно объединение - один счёт", которая предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом, а также позволит жителям накапливать средства на содержание только своего дома, с возможностью мониторить поступления денег и их расходование", - рассказал Мейржан Отыншиев.

7 января 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", согласно которому появились новые формы управления многоквартирными жилыми домами. Другими словами, вместо привычных КСК будут функционировать объединение собственников имущества (ОСИ) и простое товарищество (ПТ).

Если ранее такие органы управления как КСК, ПК, ПКСК, ТОО и т.д., управляли несколькими домами и имели один счет на все дома, то теперь эти организации будут заменены советом дома. Совет будет состоять из трех собственников, которые ежемесячно будут отчитываться перед жителями.

Объединение собственников имущества (ОСИ) - юридическое лицо, которое возглавляет председатель из числа собственников сроком на один год. При этом, в штате не могут быть такие сотрудники, как дворники, электрики, сантехники. Для выполнения их функций будут заключаться договоры с организациями, оказывающими сервисные услуги.

Простое товарищество (ПТ) - непосредственное совместное управление всеми собственниками без образования юридического лица, то есть собственники вносят взносы деньгами либо путем трудового вклада.

В данном случае собственники из своего состава могут определить доверенное лицо на основании простой письменной доверенности, выданной всеми собственниками", - добавил Отыншиев.

С переходом на новую форму управления объектом кондоминиума собственники несут бремя содержания принадлежащей ему квартиры, нежилого помещения, а также общего имущества объекта кондоминиума. В этой связи председатель ОСИ, доверенное лицо простого товарищества открывает текущий и сберегательный счета в банках второго уровня.

Таким образом, в Алматы вместо 900 КСК появится более 8,4 тыс. органов управления. Вместе с тем собственники обязаны в течение года провести собрание для избрания совета дома и выбора формы управления объектом кондоминиума.

Существующие органы управления вправе осуществлять свою деятельность по управлению до 1 июля 2022 года, одновременно проводить процедуру ликвидации или реорганизации в управляющие или сервисные компании", - отметили в пресс-службе акима Алматы.

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