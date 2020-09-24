Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанка Данэлия Тулешова выступила в финале шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе, передает Kazakhstan Today.

В течение суток пройдет голосование, результаты которого будут объявлены завтра.

Данэлия Тулешова исполнила песню Sia "Alive".





Это очень непростая композиция, но мы решили остановиться на ней, несмотря на очень короткие сроки для подготовки. Спасибо всем, кто высылал слова поддержки, это важно", - сказала Данэлия.

В финале приняли участие 10 артистов, 6 из которых - вокалисты разных возрастов.

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