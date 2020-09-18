Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанка Данэлия Тулешова прошла в финал шоу America's Got Talent, передает Kazakhstan Today.

Данэлия Тулешова вчера выступила в полуфинале популярного шоу, она исполнила песню Jessie J "Who you are".





Напомним, голосование проходило в США в течение суток. По результатам голосования юная певица из Казахстана оказалась в числе фаворитов.

Спасибо всем, кто меня поддерживает все это время. Неделя станет решающей, есть над чем потрудиться, и я буду очень стараться", - сказала Данэлия.

Финал 15-го сезона America's Got Talent состоится 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC.

Как сообщалось ранее, Данэлия Тулешова прошла в третий тур America's Got Talent . Юная казахстанка Данэлия Тулешова без прослушиваний прошла в третий тур шоу. Отбор в третий тур из-за пандемии прошел в онлайн-режиме. На первом туре популярного шоу талантов, который прошел в июне, Данэлия исполнила песню канадской певицы Faouzia "Tears of Gold". Ее выступление было воспринято жюри и публикой с восторгом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства