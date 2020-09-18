Данэлия Тулешова прошла в финал шоу America's Got Talent

Данэлия Тулешова вчера выступила в полуфинале популярного шоу, она исполнила песню Jessie J "Who you are".
Напомним, голосование проходило в США в течение суток. По результатам голосования юная певица из Казахстана оказалась в числе фаворитов.
Спасибо всем, кто меня поддерживает все это время. Неделя станет решающей, есть над чем потрудиться, и я буду очень стараться", - сказала Данэлия.
Финал 15-го сезона America's Got Talent состоится 22 сентября в прямом эфире телеканала NBC.
Как сообщалось ранее, Данэлия Тулешова прошла в третий тур America's Got Talent. Юная казахстанка Данэлия Тулешова без прослушиваний прошла в третий тур шоу. Отбор в третий тур из-за пандемии прошел в онлайн-режиме. На первом туре популярного шоу талантов, который прошел в июне, Данэлия исполнила песню канадской певицы Faouzia "Tears of Gold". Ее выступление было воспринято жюри и публикой с восторгом.
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