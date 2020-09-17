Данэлия Тулешова выступила в полуфинале шоу America's Got Talent

Данэлия Тулешова исполнила песню Jessie J "Who you are".
На своей странице в Instagram Данэлия поблагодарила всех за поддержку.
Я только что выступила на сцене @agt. Я так счастлива, и я хотела бы сказать, что очень люблю вас всех и очень благодарна вам за вашу поддержку", - написала юная исполнительница.
Финалисты будут определяться в течение суток результатом голосования на сайте NBC. Стоит отметить, что голосовать могут только жители США.
Как сообщалось ранее, Данэлия Тулешова прошла в третий тур America's Got Talent. Юная казахстанка Данэлия Тулешова без прослушиваний прошла в третий тур шоу. Отбор в третий тур из-за пандемии прошел в онлайн-режиме. На первом туре популярного шоу талантов, который прошел в июне, Данэлия исполнила песню канадской певицы Faouzia "Tears of Gold". Ее выступление было воспринято жюри и публикой с восторгом.
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