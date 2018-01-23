Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Аномально холодная погода ожидается 23-25 января в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"Обширный и очень холодный антициклон, сформировавшийся над Карским морем, продолжает смещаться на юго-восток в направлении Казахстана. Почти арктический холод, вызванный этим антициклоном, уже почувствовали жители северных и восточных областей республики", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, в предстоящие трое суток мороз будет усиливаться и охватывать центральные, юго-восточные и южные районы. В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до 40-45 мороза, на юге и юго-востоке местами до 28-33 градусов мороза. Как отмечают синоптики, эти значения холоднее климатической нормы на 10-18 градусов.

Также в "Казгидромете" сообщили, что в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях из-за сильных морозов до 26 января сохраняется штормовое предупреждение.

Между тем в ДЧС Астаны сообщили, что в связи с понижением температуры в Астане ночью температура составит -35-40 градусов, днем -27-32 градусов. В этой связи спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы.

Жителям и гостям столицы рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и отмене занятий в учебных заведениях. Одеваться соответственно изменениям погодных условий, а также ограничить выезд за пределы города.

ДЧС также советует не отпускать детей гулять на улицу в мороз и соблюдать требования пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых электронагревательных приборов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

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