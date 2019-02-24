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Аномальные холода сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие двое суток

06.02.2019, 12:35 18298
Аномальные холода сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие двое суток
Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Аномальные холода сохранятся в большинстве областей Казахстана в ближайшие двое суток, передает Kazakhstan Today.
 

Аномально холодная погода в ближайшие двое суток сохранится в большинстве областей республики", - сообщает "Казгидромет". 

 
В то же время синоптики информируют, что на западные области Казахстана смещаются атмосферные фронты, которые начнут вытеснять отрог антициклона с арктическими воздушными массами, вызвавшими сильные морозы на большей части Казахстана. 
 

С перемещением атмосферных фронтов на восток в республике опять ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, но и повышение температуры воздуха", - отметили в "Казгидромете".

 

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