Актау. 31 января. Kazakhstan Today - Департамент по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области проводит расследование в отношении международного аэропорта Актау. Об этом стало известно на аппаратном совещании в акимате области, передает Kazakhstan Today.

"Отмечено, что в действиях аэропорта зафиксированы признаки злоупотребления монопольным положением в части применения завышенных цен на аренду площадей для объектов общепита на территории Актауского терминала. Это, в свою очередь, влияет на цены в них", - пишет портал tumba.kz .

Как сообщил руководитель департамента Сержан Сихымбекулы, с начала 2017 года были начаты восемь расследований по фактам нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции. Семь из них доведены до логического завершения, по одному расследование продолжено в 2018 году.

Кроме этого, в 2017 году ведомством были проведены расследования в отношении ряда государственных органов.

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