28.05.2025, 17:26 70761
Антитеррористические учения проведут в Улытауской области
Фото: gov.kz
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Жезказган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 28 по 30 мая текущего года на территории Улытауского района запланировано проведение антитеррористических учений, сообщили в пресс-службе районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
В рамках учения предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.
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29.05.2025, 11:33 23796
В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми
Дети дали показания в суде против опекунов
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Караганда. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - говорится в сюжете.
Шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) рассказали, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.
Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.
В детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям", - отмечает КТК.
Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.
Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.
Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.
В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023 году, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог, сообщает телеканал.
Напомним, в июне 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.
29.05.2025, 10:11 31406
В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025"
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025", организованный ведущим изданием КНР, одним из самых авторитетных и влиятельных китайских СМИ, газетой "Жэньминь жибао", передает корреспондент агентства.
Мы ведем глубокий обмен мнениями, исследуем возможности создания широкоформатного, многообразного и устойчивого механизма сотрудничества, продвигаем сотрудничество СМИ на новый уровень и вносим предложения по дальнейшему сближению стран региона и укреплению сообщества единой судьбы", - заявил на церемонии открытия заместитель главного редактора "Жэньминь жибао" Фан Цзиншань.
Страны Центральной Азии и Китай являются развивающимися странами, пережившими схожие исторические этапы, общими целями развития и схожими устремлениями к возрождению. Мы естественные члены глобального Юга и попутчики на пути к модернизации. С этой точки зрения формирование более тесного сообщества единой судьбы - насущная потребность", - отметил Фан Цзиньшань.
По его словам, "все участники механизма "Центральная Азия - Китай" - соседи, и достижения или проблемы одной стороны влияют на весь регион. Мир, развитие и стабильность - общие стремления и цели стран Центральной Азии и Китая. Поэтому мы должны объединить усилия ради общего развития, максимально реализовать потенциал региона".
Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения, невиданные за столетие, мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Совместное построение единой судьбы, укрепление солидарности, подлинный мультиполярный подход, инклюзивная глобализация и продвижение справедливого мирового порядка - все это не только историческая миссия, но и путь к общему процветанию", - подчеркнул заместитель главного редактора издания.
Газета "Жэньминь жибао" готова работать со СМИ Центральной Азии в одном направлении плечом к плечу, приняв этот форум в качестве отправной точки для дальнейшего углубления практических обменов и сотрудничества", - заключил Фан Цзиньшань.
Газета "Жэньминь жибао" эффективно использует свои ресурсные и платформенные преимущества, создавая высококачественные, многообразные и профессиональные каналы международного медиа-сотрудничества.
Газета "Жэньминь жибао" - официальный орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая, крупнейшее в мире издание с общим охватом более 1,5 млрд пользователей.
28.05.2025, 22:35 57111
В Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России
Фото: gov.kz
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония открытия аллеи вечной дружбы Казахстана и России, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Культура всегда была и остается живым мостом между народами. Через искусство, язык, традиции и музыку мы глубже узнаем друг друга, учимся понимать и уважать различия, находим общее и сохраняем лучшее. Именно поэтому аллея вечной дружбы становится символом духовного единения наших народов, живой метафорой исторической общности и сотрудничества, устремленного в будущее. Уверена, что это место станет площадкой для совместных культурных проектов, встреч художников, музыкантов, актеров, историков и молодых талантов. Аллея всегда будет напоминанием о том, как важно беречь доверие, уважение и общие ценности, передаваемые из поколения в поколение", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова подтвердила намерения по укреплению культурных связей между странами.
Высокая честь открывать аллею дружбы выпала культурным ведомствам двух стран. Несомненно, прочные культурные связи, общие духовные ценности и историческая память являются крепким фундаментом дружбы наших народов", - подчеркнула она.
В Минкультуры Казахстана добавили, что появление нового культурного объекта стало результатом многолетнего взаимного уважения и доверия, а также личной дружбы между главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.
Напомним, в прошлом году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье для российской газеты "Известия" написал, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.
28.05.2025, 22:10 59201
В Алматы состоялся запуск международного цифрового проекта People's Daily
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось торжественное открытие цифровых информационных экранов People’s Daily Digital Bulletin Board.
Мероприятие прошло под девизом "Resonate on Screen, Advance Hand in Hand" и стало ключевым этапом подготовки к China-Central Asia Media Cooperation Forum, запланированному на 29-31 мая 2025 года.
Церемонию открыла председатель и генеральный директор People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. У Цимин, которая представила повестку мероприятия и поприветствовала гостей. В программе были:
- официальное открытие цифрового экрана;
- выступления приглашенных делегатов;
- запуск казахоязычной версии анимационного цикла "Истории, рассказанные Си Цзиньпином";
- знакомство с интерактивным интерфейсом экрана;
- экскурсия по кампусу Северо-Западного политехнического университета;
- фотосессия и фуршет.
О проекте People's Daily Digital Bulletin Board
Инициатива цифровых экранов была запущена в 2009 году компанией People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. - медиаподразделением официальной газеты Китая. Компания занимается цифровым распространением новостей, мультимедийной интеграцией и развитием решений в области интернета вещей.
Экран представляет собой мультимедийный терминал, транслирующий новостной, культурный и образовательный контент на нескольких языках. В Алматы экран адаптирован под местную аудиторию и работает на казахском, китайском и английском языках.
География проекта
По состоянию на май 2025 года экраны People’s Daily Digital Bulletin Board представлены в ряде стран:
- Казахстан: Астана (центр подачи виз Китая, июнь 2024), Алматы (КазНУ, май 2025);
- Китай: Пекин (саммит форума "Пояс и путь", октябрь 2023; форум "Китай - Африка", сентябрь 2024), Чэнду (форум медиасотрудничества, август 2024);
- Сербия: Белград (Китайский культурный центр, 2024);
- Таиланд: Бангкок (Международная книжная ярмарка, 2023; Институт Конфуция Чулалонгкорнского университета);
- Индонезия: Джакарта (Международная книжная ярмарка, сентябрь 2024; постоянная инсталляция в представительстве CCPIT);
- Новая Зеландия: Веллингтон (генконсульство КНР в Крайстчерче, 2024).
На международных форумах экраны используются в качестве информационно-культурных платформ, позволяющих делегатам и посетителям получать доступ к мультимедийному контенту, адаптированному к тематике мероприятий.
Культурное значение и контент
Цифровые экраны не ограничиваются новостной трансляцией. В рамках проекта в Алматы была представлена анимационная серия Stories Shared by Xi Jinping, переведенная на казахский язык. В ней рассказываются реальные истории, связанные с культурой, дипломатией и гуманитарным сотрудничеством.
Среди представленных эпизодов - сюжеты о Сянь Синхае и Бахытжане Байкадамове, чья дружба во времена Второй мировой войны стала символом казахско-китайского взаимопонимания. Также упоминается герой "Панда Руслан" - еще один персонаж, связанный с Казахстаном.
По словам заместителя главного редактора People's Daily Фан Цзяншаня, Казахстан стал важной площадкой для инициативы "Пояс и путь", начиная с момента ее озвучивания в Астане в 2013 году. Он подчеркнул теплые воспоминания о совместной истории и высокую роль Алматы как культурного центра.
В официальном буклете приводится цитата президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которой: "Friendship between China and Kazakhstan is a shared treasure more precious than gold."
27.05.2025, 18:25 127581
В Казахстане появится ряд новых профессиональных праздников
Фото: depositphotos.com
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект приказа, которым вносятся изменения в перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства.
В частности, в перечень планируется добавить шесть новых профессиональных праздников:
- День предпринимателей Казахстана;
- День ремесленников Казахстана;
- День работников сферы естественных монополий;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы;
- День работников кадровой службы;
- День работника сферы общественного питания.
Также, согласно документу, в Казахстане намерены изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в 2023 году в Казахстане появился новый профессиональный праздник - День работников гражданской авиации.
26.05.2025, 19:54 188566
Проводников поезда уволили после внутреннего расследования КТЖ
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В КТЖ проводятся регулярные внутренние проверки и служебные расследования, сообщает пресс-служба компании.
По результатам проверки на вокзале Алматы-2 был установлен факт незаконной продажи места, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями, а также курения в тамбуре поезда. По итогам служебного расследования проводники были уволены, начальнику поезда объявлен строгий выговор.
Аналогичные проверки будут проводиться во всех пассажирских поездах КТЖ.
Напомним, в начале года проводника и начальника пассажирского поезда Мангистау - Алматы задержали и доставили в полицию по делу о нападении на менеджера.
26.05.2025, 16:35 194351
Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте "Сделано в Казахстане!"
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz начинает новый видеопроект - "Сделано в Казахстане!" - о выдающихся казахстанцах, которыми гордятся соотечественники и восхищаются люди во всем мире. Первый герой - чемпион смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов.
Шавкат всего в жизни добился своим трудом. В 16 лет устроился работать грузчиком, чтобы помочь своей семье. Тогда они - мама и четверо детей - жили в маленькой однокомнатной квартире в Караганде. Юноша мечтал стать спортсменом и после тяжелой рабочей смены каждый вечер шел на тренировку. Сегодня Шавкат - самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств и легенда UFC.
Шавкат Рахмонов: чемпион смешанных боевых искусств:
Для меня большая честь - поднимать флаг Казахстана! Мне дают силу моя семья, мой народ, поддержка соотечественников. И, конечно, каждая спортивная победа - это результат большого труда. Так же, как лидерство Kaspi - результат большого труда. Kaspi стремится к целям, создаёт удобные сервисы для людей. Я же поднимаю дух народа, радую казахстанцев своими победами. Наши цели во многом схожи!".
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Казахстан - страна богатая талантами и с уникальной историей. Выдающиеся спортсмены, музыканты, компании создают славу Казахстана по всему миру. Каждый прикладывает много усилий для достижения результата, самоотверженно работает, справляется с вызовами и идет вперед. Это очень сильные люди, но каждому нужна поддержка, любовь, мотивация для дальнейших успехов. Поэтому мы решили больше рассказывать о таких героях. Один из них - Шавкат Рахмонов. Наш уникальный спортсмен, которым мы все гордимся и желаем ему дальнейших побед!"
Шавкат Рахмонов - выдающийся спортсмен, известный во всем мире. В Казахстане немало героев, которыми может по праву гордиться страна. Kaspi.kz продолжит рассказывать о них в следующих сериях своего проекта.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
26.05.2025, 16:09 175621
Детям с психическими расстройствами не выплачивали положенное пособие в Абайской области
Законных представителей детей не предупредили о возможности получения материальной помощи
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Семей. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бородулихинском районе Абайской области выявлены нарушения прав детей с особыми потребностями, сообщает прокуратура области.
Как пояснили в областной прокуратуре, несовершеннолетние, страдающие психическими и поведенческими расстройствами, имеют право на получение ежемесячной социальной помощи в размере 7 МРП (27 524 тенге).
Однако ни один из 80 детей, состоящих на учете в районной больнице, не получил положенной социальной поддержки. Выявленные нарушения связаны с тем, что районный отдел занятости и социальных программ не информировал законных представителей детей о возможности получения материальной помощи", - пояснили в пресс-службе.
По представлению прокуратуры района уполномоченный орган провел разъяснительную работу с родителями и законными представителями несовершеннолетних и отобрал заявления на получение социальных выплат.
В настоящее время направлена бюджетная заявка о дополнительном выделении средств нуждающимся детям.
Ранее Минтруда РК выявило нарушения в сфере установления инвалидности.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?