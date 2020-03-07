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АО "Пассажирские перевозки" утвердило стратегию обновления пассажирского подвижного состава до 2029 года

06.03.2020, 16:29 9208
Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" утвердило стратегию обновления пассажирского подвижного состава до 2029 года. Об этом рассказал председатель правления АО "НК "КТЖ" Сауат Мынбаев на брифинге в ФНБ "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.
 

Для восполнения выбывающего парка компанией утверждена стратегия обновления пассажирского подвижного состава до 2029 года", - сообщили в пресс-службе КТЖ.

 
Парк АО "Пассажирские перевозки" составляет 2240 вагонов. До 2029 года будут выведены из эксплуатации порядка 945 вагонов по сроку службы. С 2020 по 2029 годы будет проведен целый комплекс мероприятий по модернизации и обновлению парка подвижного состава. 
 

Предполагается приобретение ста новых вагонов. В прошлом году мы обновили четыре состава вагонами производства тверского завода", - отметил Мынбаев. 

 
Кроме того, в рамках стратегии, в ближайшие 4 года будет проведен капитально-восстановительный ремонт 209 пассажирских вагонов, из них 77 современных комфортабельных вагонов - в этом году.
 
В 2019 году поэтапно обновлены постельные принадлежности в поездах. Согласно новым международным стандартам, улучшились характеристики и износостойкость постельного белья. 
 

Были разработаны новые международные стандарты. В середине прошлого года был проведен тендер. К 1 ноября, а по некоторым направлениям к середине ноября, поезда были экипированы новым мягким съемным инвентарем", - подчеркнул глава КТЖ. 

 
АО "Пассажирские перевозки" пересмотрело стандарт по внутреннему клинингу и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами пассажирских поездов. Они будут применены с мая текущего года. Это позволит повысить уровень чистоты во всех пассажирских маршрутах.
 
Также Мынбаев прокомментировал вопрос, связанный с привлечением немецких специалистов компании Deutsche Bahn, при активном участии которых в положительном русле прошли переговоры с "Патентос Тальго". 
 
Кроме того, глава КТЖ отметил, что, несмотря на то, что Казахстан не останавливает грузовые перевозки с Китаем из-за вспышки коронавируса, тем не менее в феврале транзит снизился на 39%.
 

По коронавирусу мы остановили пассажирское сообщение, но есть грузовые бригады, которые пересекают границу. Там есть соответствующие процедуры, порядок, каким образом это осуществляется. Это делается силами санитарно-эпидемиологических служб. По контролю людей ясность есть", - сказал он.

 
В последующие периоды компания примет достаточно усилий для наращивания грузооборота.

 

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