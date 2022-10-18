Археологи нашли захоронение воина сакской эпохи в Алматы

Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Музейные сотрудники Алматы во время археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, обнаружили частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II до н. э, сообщила директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова.
В могильной яме найдены фрагменты меча, украшенного золотом, а также вставки для одежды, выполненные из листового золота в так называемом зверином стиле. Кроме золотых фрагментов найдены также изделия для одежды из сплава серебра. Останки воина найдены в деревянном ящике на глубине более 3 метров.
Раскопки нами проводятся ежегодно, но такие удачные находки бывают редко. В последний раз были обнаружены золотые фрагменты предметов одежды в 2014 году", - отметили Сагындыкова.