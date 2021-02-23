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Арман Кырыкбаев прокомментировал строительство общежития в "парке Горького"

22.02.2021 22573
Арман Кырыкбаев прокомментировал строительство общежития в "парке Горького"
Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Секретарь партии Nur Otan, бывший заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал возможное строительство общежития КазНПУ имени Абая в Центральном парке культуры и отдыха, передает Kazakhstan Today.
 
Kazakhstan Today: Арман Оразбаевич, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Вы наверняка в курсе, что ряд жителей южной столицы выразили своё недовольство планами по строительству общежития в парке Горького? Насколько нам известно, земельный участок был передан на баланс университета акиматом в 2011 году, а разрешение на строительство было получено в 2018 году. То есть в тот период, когда вы были заместителем акима и курировали вопросы образования и молодежной политики. Что вы можете сказать по этому поводу?
 
Арман Кырыкбаев: Сразу же хочу вас немного поправить. Во-первых, нельзя говорить, что общежитие будет построено в самом парке. Земельный участок, который принадлежит КазНПУ имени Абая, просто прилегает к территории парка. А название "Парк Горького" - это просто юридическая индексация местонахождения участка, поскольку там нет улицы в полном смысле этого слова. Во-вторых, не парк Горького, а Центральный парк культуры и отдыха в настоящее время. 
 
Однако, прежде чем говорить предметно, я хотел бы вкратце рассказать предысторию.
 
Еще в 2018 году Елбасы, Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев выступил с "5 социальными инициативами", где одной из задач поставил обеспечить казахстанских студентов общежитиями. Понятное дело, что основной упор был сделан на Алматы, поскольку там большая концентрация студенческой молодежи. И это общегосударственная инициатива была сразу же взята на контроль тогдашним правительством под руководством Бакытжана Сагинтаева.
 
В Алматы 39 высших учебных заведений и 230 тыс. студентов. И, на самом деле, всего лишь 95 общежитий, и живут там только 30 тыс. студентов. Дефицит мест составляет еще как минимум 30 тыс.
 
Надо понимать, что в двухмиллионом Алматы, а тем более в центральной его части, свободные земельные участки из госфонда в дефиците. КазНПУ имени Абая вышли с предложением, что у них есть свой земельный участок, который соответствует строительным нормам, имеются соответствующие инженерные коммуникации и т.д. Конечно, акимат и соответствующие службы данную инициативу поддержали.
 
С тех пор прошло около двух лет. За это время можно было построить не одно общежитие. Почему этого не было сделано? Это, конечно же, вопрос, к соответствующим госорганам - чиновникам из центральных и местных исполнительных органов, которые должны координировать данную работу.
 
Kazakhstan Today: Ряд граждан считает, что молодежь "загадит" парк, что итак власти ничего делают для развития парка.
 
Арман Кырыкбаев: У меня лично такие утверждения, мягко говоря, вызывают недоумение. Во-первых, ещё раз отмечу, участок не имеет никакого отношения к Центральному парку культуры и отдыха, разве что прилегает к нему. Там рядом находятся дома, коттеджи. Скорее всего, некоторые активисты там и живут. То есть, это итак обжитой район. И речь идет не о строительстве частного дома или какого-то развлекательного объекта, речь о строительстве социального объекта, общежития для наших студентов, наших детей. Все это делается в рамках большой общегосударственной инициативы.
 
В данном случае вопрос больше в отсутствии должной разъяснительной работы. Прежде всего, это компетенция местных органов - районного акимата, управления молодежной политики и тех, кто отвечает за вопросы строительства и вообще реализацию этой инициативы. 
 
А тезис о том, что молодежь только мусорит и распивает алкоголь, то с этим мнением я не согласен категорически. Это просто оскорбление в адрес нашей молодежи. Получается молодых людей, которые еще не успели поступить, заранее обвинили в том, что они являются какими-то невоспитанными людьми. Хотя речь идет о наших будущих педагогах. В конце концов, у каждого вуза есть свое руководство, контроль, воспитательная работа.
 
Что касается самого парка. Еще в 2018 году по инициативе акима города (Бауыржан Байбек. - Прим. агентства) была произведена большая реконструкция парка. Многие, наверное, уже забыли, что в самом сердце Центрального парка была парковка. На ее месте за счет частных средств построили детские площадки, площадки для занятий стрит-воркаутом, баскетбольное и футбольное поля, роллердром и скейтодром. На всей территории установили современное освещение, скамейки, обновили фонтаны, которые более 10 лет не работали, привели в порядок амфитеатр, там начали давать концерты.
 
Все это стало возможным после того, как аким города в буквальном смысле убедил управляющую компанию в необходимости модернизации парка. Если мне не изменяет память, было инвестировано порядка 1,6 млрд тенге частных средств. Кроме того, при поддержке фонда Самрук-Казына был реконструирован велотрек. Также вы знаете, что в тот период была начата модернизация зоопарка, вольеров, тропинок и многое другое. В целом, к развитию парков было очень трепетное отношение.
 
Kazakhstan Today: Что по вашему мнению следует сделать, чтобы выйти из сложившейся ситуации?
 
Арман Кырыкбаев: КазНПУ находится в Медеуском районе, и изначально вузом ставилась задача построить общежитие неподалёку, чтобы студенты не добирались на учебу из Алатауского или Наурызбайского района, к примеру. 
 
Здесь на самом деле вопрос простой. Для начала надо определиться, строить общежитие вузу на своём участке или нет. Если никому не удастся разъяснить, что территория парка не пострадает, что забота о молодёжи - важная социальная задача государства, то значит надо выделить взамен другой участок земли. Тем более, что руководство вуза заявило о готовности переехать куда угодно, и что у них есть надежный инвестор. 
 
Алматы - это культурный, интеллектуальный центр нашей страны. Это город, где с населением как нигде следует работать вплотную. Инициированная главой государства Касым-Жомартом Токаевым концепция "Слышащего государства" как раз-таки заключается в подобной работе, должном превентивном разъяснении, а не в перекладывании ответственности. То, что люди высказывают свое мнение, это правильно, должен быть диалог. 
 
Вместе с тем, я бы хотел напомнить нашим коллегам, что строительство общежитий является одним из пунктов предвыборной программы партии Nur Otan. Конкретно в Алматы до конца 2022 года необходимо построить 40 общежитий. И за реализацию предвыборных обещаний установлен жесткий партийный контроль.
 

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