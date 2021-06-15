Ashyq внедрили в ЦОНах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Столичные ЦОНы перешли на прием клиентов через Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каждому фронт-офису был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды расположены на входе в здание. Благодаря этому, ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также, сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank @HalykBank и eGov mobile. Если у клиентов не установлены данные приложения, на входной зоне статус определят сотрудники ЦОНа по предоставленному ИИН.

Кроме того, по информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, с 17 июня проект Ashyq начнет действовать на железнодорожном вокзальном комплексе "Нурлы жол".

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