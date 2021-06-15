Система Orphus

Ashyq внедрили в ЦОНах Нур-Султана

14.06.2021 9559
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Столичные ЦОНы перешли на прием клиентов через Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По постановлению (№27 от 11 июня 2021 года) главного государственного санитарного врача столичные ЦОНы перешли на прием клиентов через систему Ashyq. Граждане с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди. 
 

Каждому фронт-офису был выдан персональный QR-код для сканирования. QR-коды расположены на входе в здание. Благодаря этому, ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

 
Приложение можно скачать в App Store и Google play. Также, сервис Ashyq доступен через приложения @kaspi.kz, Homebank @HalykBank и eGov mobile. Если у клиентов не установлены данные приложения, на входной зоне статус определят сотрудники ЦОНа по предоставленному ИИН. 
 
Кроме того, по информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, с 17 июня проект Ashyq начнет действовать на железнодорожном вокзальном комплексе "Нурлы жол".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая