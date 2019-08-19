Аскар Мамин проинспектировал ход восстановления домов и соцобъектов в Арыси

Туркестан. 18 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки проинспектировал в Арыси ход восстановления жилья и соцобъектов, передает Kazakhstan Today.

Всего в Арыси 8637 домов, ремонт требовался в 7166. В настоящее время завершено 97,4% работ. Заново отстраиваются 433 дома. На объектах задействованы 163 строительные компании, более 6 тыс. рабочих и 286 единиц строительной техники, сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Главу правительства проинформировали, что из 536 субъектов предпринимательской деятельности 509 требуют восстановления. В настоящее время уже начали функционировать 316 объектов бизнеса.

Также премьер-министр осмотрел железнодорожный вокзал "Арыс-1", который является памятником истории и архитектуры местного значения. По поручению президента РК, правительством была сформирована комиссия с участием ученых, реставраторов, историков, представителей Министерства культуры и спорта, акимата Туркестанской области. Согласно заключению комиссии, работы, осуществляемые фондом "Самрук-Казына" по восстановлению вокзала Арыси, не нарушают его историко-архитектурную ценность. Восстановление вокзала будет завершено до конца следующей недели.

По информации акимата, в Арыси насчитывается 66 социальных объектов, из них 62 подлежат капитальному ремонту и 4 - полному восстановлению. В настоящее время работа завершена на 45 объектах.

Кроме того, в Арыси ведется строительство нового микрорайона, состоящего из 50 жилых двухквартирных коттеджей для 100 семей, дома которых были полностью разрушены.

Нужно все работы завершить в установленные сроки, чтобы для жителей были созданы все условия", - сказал Мамин, поручив усилить контроль за качеством строительства жилья.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что в ходе поездки в Туркестан премьер-министр принял участие в церемонии открытия нового автовокзала, пропускная способность которого составит порядка 600 автобусов в сутки по разным направлениям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства