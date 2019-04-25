Ассоциация деловых женщин Казахстана поддерживает выдвижение кандидатуры Токаева на выборы президента

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - РОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана" заявляет о своей поддержке решения XIX Съезда партии "Nur Otan" о выдвижении кандидатуры Токаева в президенты Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В республиканском общественном объединении сообщили, что на сегодняшний день членами ассоциации являются более 5000 человек. За последние два года Ассоциацией проведено свыше 1000 разноформатных мероприятий, направленных на поддержку женского и молодежного предпринимательства, оказана помощь более 25 000 жителям страны.

Государством создаются все условия для развития малого и среднего бизнеса в стране. Благодаря эффективной реализации программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" доля женщин в малом и среднем бизнесе составляет 44%. По программе "Дорожная карта занятости - 2020" безработные женщины проходят обучение и переквалификацию по специальностям, востребованным на рынке труда.

Казахстан в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" за последние 10 лет поднялся с 64-го до 36-го места.

С первых дней Независимости, государством уделяется большое внимание реализации гендерной политике, улучшению положения женщин, детей и семьи. По индексу гендерного равенства Казахстан занимает 44-е место среди 140 стран мира, в том числе по положению женщин в экономике мы занимаем 30-е место.

"Благодаря эффективной политике Первого Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева нам удалось построить сильное, независимое государство, признанное ведущими странами мира. Мы, женщины-предприниматели, призываем всех граждан прийти 9 июня 2019 года на избирательные участки и принять активное участие в выборах президента Республики Казахстан", - заявили в РОО "Ассоциация деловых женщин Казахстана".

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