Авиакомпании Казахстана возобновляют авиарейсы из Атырау в другие города страны

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о возобновлении авиарейсов из Атырау в другие города страны, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, в ходе которого по инициативе акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова было рассмотрено возобновление авиарейсов из городов Казахстана в Атырау, сообщает пресс-служба МИИР РК.

По итогам заседания, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РК, с 25 мая текущего года решением Межведомственной комиссии принято решение возобновить полеты из города Атырау во все города Республики Казахстан.

На первоначальном этапе рейсы будут выполняться согласно следующему графику:

- Air Astana: Атырау - Алматы, Атырау - Нур-Султан - 7 рейсов в неделю;

- SCAT: Атырау - Нур-Султан - 5 рейсов в неделю (с 1 июня - 7 рейсов); Атырау - Актау - 7 рейсов в неделю (с 1 июня - 14 рейсов);

- Qazaq Air: Атырау - Актау - 4 рейса в неделю; Атырау - Актобе - 7 рейсов в неделю; Атырау - Уральск - 3 рейса в неделю; Атырау - Шымкент - 2 рейса в неделю;

- Fly Arystan: Атырау - Шымкент - 3 рейса в неделю (с июля).

Отмечается, что расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями.

Авиакомпании планируют выполнение рейсов согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах казахстанских авиаперевозчиков. Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте МЗ РК: использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); проведение термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна; усиленная дезинфекция аэропортов и воздушных судов. Принимая во внимание увеличивающийся спрос на авиаперевозки в летний период, количество рейсов между городами будет устанавливаться авиакомпаниями самостоятельно с учетом спроса и санитарно-карантинных мер Министерства здравоохранения РК", - уточнили в пресс-службе.

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