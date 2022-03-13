Авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы в Россию

Фото: УВП Алматы

НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Южный циклон распространил свое влияние почти на всю территорию Казахстана, тем временем крайний север и северо-запад республики остаются под влиянием отрогов холодного антициклона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом на фоне высоких контрастов температур и увеличенных горизонтальных градиентов давления на территорий РК образуется фронтальная зона, с которой ожидаются осадки, на севере - в виде снега с низовой метелью, в южной половине - преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока и востока - сильные осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет" .

В южной половине Акмолинской, Павлодарской, на юге, северо-востоке Костанайской, днем на юго-востоке Северо-Казахстанской областей ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге Костанайской области - туман.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, днем на востоке области - ветер до 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юге, севере, в горных районах области - гроза, ветер до 15-23 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, западе Восточно-Казахстанской области - туман, днем в центре, на юге, востоке области - низовая метель, ветер с порывами до 23 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, туман, днем в центре области - ветер до 15-20 метров в секунду.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ветер до 15-20 метров в секунду, на востоке области - туман.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, западе Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, гололед.

В центре и на юге Актюбинской области - низовая метель.

Кроме того, в период с 13 по 15 марта в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.