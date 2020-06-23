Приостановлены действия сертификатов эксплуатанта Azee Air и Sigma Airlines - КГА

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщили о приостановлении действия сертификатов эксплуатанта Azee Air и Sigma Airlines, передает Kazakhstan Today.

В рамках обеспечения безопасности полетов была проведена следующая работа. Авиационной администрацией за неисполнение предписаний об устранении нарушений отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании АО " Bek Air ", а также за неисполнение требований законодательства РК и Международной организации гражданской авиации ИКАО приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО "Azee Air" и ТОО "Sigma Airlines". Ведется работа по оценке и прогнозированию эффективности законодательства путем выявления неэффективно реализуемых норм права и выработки предложений по их совершенствованию", - говорится в сообщении.

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