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Комитет по защите прав потребителей готовит второй иск к "Бек Эйр"

20.06.2020, 14:40 8722
Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) готовит второй иск к авиакомпании "Бек Эйр", передает Kazakhstan Today.
 

В КЗПП продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО "Бек Эйр", купивших билеты на отмененные затем рейсы. Уже после судебного процесса, который КЗПП выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде. КЗПП будет до конца отстаивать права казахстанских потребителей. Сейчас юристы комитета готовят материалы для второго иска к авиакомпании АО "Бек Эйр" в Турксибский районный суд Алматы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке. 

Заявления также принимаются через портал электронного правительства и телеграмм-бот kzpp_bot. 
 

Вместе с заявлением необходимо также приложить: копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении); копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и так далее.); копию билета; сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка); документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в "Бек-Эйр" по данному вопросу (копии, скрины и другое)", - уточнили в комитете.


Напомним, 27 декабря прошлого года произошла авиакатастрофа. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета.
 

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