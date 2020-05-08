Бабакумаров проверил готовность мобильного полевого госпиталя Минобороны РК для размещения лиц с COVID-19

Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров проверил готовность мобильного полевого госпиталя Министерства обороны РК для размещения лиц с COVID-19, передает Kazakhstan Today.





Полевой госпиталь, развернутый на базе Казахстанского миротворческого полка, при необходимости будет использован как инфекционный стационар для госпитализации лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в пресс-службе акима.





Ержан Бабакумаров совместно с представителями руководства городского управления общественного здоровья Асель Бисенбаевой и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы Ерликом Дуйсембаевым, главным врачом ГКИБ имени И. Жекеновой Айгуль Абдрахмановой и руководством Алматинского гарнизона и полевого госпиталя ознакомились с уровнем готовности госпиталя к приему пациентов.





Основное внимание уделено вопросам организации внутригоспитального инфекционного контроля, безопасности труда персонала. Рассмотрено деление рабочих зон госпиталя на "чистые" и инфицированные и работа шлюзов. Также рассмотрены вопросы обеспечения госпиталя медицинскими кадрами, организации питания, дезинфекционных работ, утилизации биологических, медицинских и твердых бытовых отходов.





В ходе посещения полевого госпиталя заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поздравил от имени акимата личный состав госпиталя с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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