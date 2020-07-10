Байбек: Nur Otan мобилизует все ресурсы для контроля за исполнением поручений Токаева

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что партия мобилизует все ресурсы для контроля за исполнением поручений президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Информацию об этом Байбек разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Выражаю искренние соболезнования всем, кто в эти дни потерял своих близких и родных. К сожалению, наряду со многими странами, Казахстан также оказался в списке государств с высокой динамикой заболевания COVID-19", - сообщил чиновник.

Байбек напомнил, что с учетом складывающейся ситуации 8 июля Касым-Жомарт Токаев объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом, среди которых - дооснащение лабораторий, увеличение количества койко-мест, ПЦР-тестов.

По словам чиновника, принимаются жесткие меры в отношении лиц, пытающихся нажиться на сложившейся ситуации. Это же касается тех, кто в это непростое время сеет панику, разжигает социальную рознь.

В целом на закуп лекарств, ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложные меры направляется не менее 150 млрд тенге. Теперь дело за эффективной реализацией со стороны исполнительных органов в центре и на местах", - подчеркнул первый заместитель председателя партии.

Поддерживая меры, объявленные президентом страны, мы также продолжим активную работу в рамках общереспубликанской акции #BizBirgemiz. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева работа региональных филиалов переориентирована на адресную поддержку нуждающихся граждан. Общественные приемные активно работают в онлайн-режиме", - сообщил Байбек.

За последние 3 месяца по инициативе Елбасы оказана адресная финансовая помощь более 550 тысяч наиболее нуждающихся семей или более 2 млн. человек с учетом коэффициента семейности. Еще 300 тысяч семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости, а 100 тысяч семей получили 5 млн. защитных масок. К этой масштабной работе подключились более 5 тысяч волонтеров Jas Otan.

Как отметил в своем обращении глава государства, сегодня казахстанцам важно проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед выпавшими на долю нашего народа испытаниями. Нам как никогда нужно проявить единство, сплотившись вокруг президента страны. Только сообща мы сможем остановить эту угрозу.

Партия Nur Otan мобилизует все свои ресурсы для обеспечения общественного и партийного контроля поручений главы государства. #BizBirgemiz #МыВместе", - написал представитель партии.

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