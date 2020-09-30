В Алматинской области планируется строительство 39 новых школ -Байбек

Талдыкорган. 29 сентября. Kazakhstan Today - Первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с работниками образования в городе Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Бауыржан Байбек, по данным экспертов Всемирного банка, неравный доступ к качественному образованию негативно влияет на развитие человеческого капитала, особенно социально уязвимых слоёв населения. Поэтому в рамках проекта региональной предвыборной программы партии на встрече были обсуждены актуальные вопросы сферы образования, в том числе связанные с дистанционным обучением в период пандемии.

В настоящее время в Алматинской области имеется 38 трехсменных школ, а 146 - размещены в приспособленных зданиях. Согласно проекту областной предвыборной программы Nur Otan, планируется строительство 39 новых школ для ликвидации трехсменного обучения, 45 новых школ взамен 57 приспособленных, а также капитальный ремонт 92 объектов образования", - написал первый зампред на своей странице в Facebook .

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено вопросам цифровизации учебного процесса и доступа к сети Интернет в сельской местности.

Треть членов нашей партии - это учителя. Поэтому по инициативе Елбасы, лидера партии Н.А. Назарбаева, в прошлом году при поддержке партии был принят закон "О статусе педагога". Уже с 1 января по поручению президента страны заработная плата педагогических работников повысится на 25%. Создание благоприятных условий труда для наших учителей, защита их прав будут и далее находиться на особом контроле нашей партии", - подчеркнул он.

Далее Бауыржан Байбек встретился с работниками тепличного комплекса ТОО "Green Land Alatau" в городе Капшагае. Это одно из наиболее крупных и технологически оснащенных производств в регионе, где выращиваются до 10 тыс. тонн томатов, огурцов и салатной продукции.

Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил обратить особое внимание на глубокую переработку сельхозпродукции. Поэтому в рамках региональной предвыборной программы Nur Otan одной из своих первоочередных задач ставит внедрение новых технологий в животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. В этой сфере планируется создать более 10 тыс. новых постоянных рабочих мест", - сообщил первый зампред Nur Otan.

В ходе встречи он взял на контроль обращения работников предприятия. К примеру, Асель Жумадилова подняла вопрос подключения к Интернету населенных пунктов Илийского района, а Акмарал Илимханова - необходимость ремонта местных канализационных сетей и дорог.

В городе Капшагае первый зампред также встретился с участниками внутрипартийных праймериз, обсудив проблемные вопросы жителей.

По поручению Елбасы, лидера партии Н.А. Назарбаева Nur Otan, опубликованы 216 проектов предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Так, в Капшагае в ближайшие 5 лет планируется создать новые производства в сфере сельского хозяйства, улучшить транспортную, социальную и жилищную инфраструктуру. Вместе с тем акцентировал внимание на ряде недоработок в проекте: использование общих формулировок, недостаточность конкретных целевых индикаторов, занижение достигаемых показателей и т.д. К примеру, долю госуслуг, предоставляемых в электронном формате, планируется довести только до 75%", - сказал он.

В ходе обсуждения участниками праймериз были подняты и другие актуальные вопросы. Среди них необходимость строительства объектов образования, газификация, обеспечение горожан бесперебойной горячей водой и другие.

Первый заместитель председателя партии поручил филиалу внимательно рассмотреть все озвученные предложения, в том числе проработать дополнительные меры по созданию рабочих мест для молодежи, поддержке МСБ. Окончательный вариант программы будет принят после обсуждения с населением.

В этот же день Бауыржан Байбек встретился с представителями общественности региона, чтобы обсудить проект предвыборной программы партии по Алматинской области. Он призвал жителей Жетысу не оставаться в стороне и посредством сайта Primaries.kz вносить свои идеи и предложения по развитию региона.

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