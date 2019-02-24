Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отказаться от ряда неприоритетных расходов в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По его словам, для принятия решений социального характера акимат Алматы совместно с членами фракции партии "Нур Отан" на постоянной основе ведет ревизию расходов бюджета, проводится оптимизация.

"Вспомним Универсиаду, когда оптимизация позволила нам сэкономить порядка 18 млрд тенге только на операционных затратах. Так было и в прошлом году – в ходе реконструкции улиц, парков и скверов города, когда до 40% сэкономили. На прошлой неделе при рассмотрении проектов по развитию города оптимизирован проект реконструкции вдоль реки Есентай. Этот проект нужно сначала обсудить с населением, доработать, а потом приступать к реализации. Мы сейчас уже 3,5 млрд тенге сэкономили. Также нужно оптимизировать другой ряд неприоритетных расходов. Например, строительство Легкоатлетического манежа. Думаю, что его надо сдвинуть и тоже даст существенную экономию", - подчеркнул аким Алматы.

По информации городского акимата, сэкономленные средства будут распределены согласно социальным приоритетам, определяемым на основе обращений граждан. Это, как правило, создание новых рабочих мест, расширение спектра поддержки социально уязвимых слоев населения, прежде всего, многодетных матерей, решение других задач социального характера.

Сегодня бюджет Алматы остается социально ориентированным - из года в год увеличивается доля расходов на социальное обеспечение населения. Более 50% средств бюджета или свыше 200 млрд тенге направляются на здравоохранение, образование, поддержку социально уязвимых слоев, субсидирование коммунальных расходов, выплату различных пособий и так далее. При этом городской филиал партии, фракция "Нур Отан" в маслихате регулярно выходят с различными социальными инициативами. Практически все предложения находят свое отражение в решениях, принимаемых местными исполнительными органами, и реализуются в городе. Например, с 2016 года по предложению фракции партии снижена оплата в детские сады с 27 до 15 тыс. тенге. На эти цели из бюджета ежегодно выделяются более 3 млрд тенге с охватом порядка 60 тыс. семей", - отметил Бауыржан Байбек.

При этом за последние 4 года за счет госзаказа в частных садах количество мест выросло в 3 раза, с 4,7 до 15,5 тыс. В целом на субсидирование мест в детсадах ежегодно выделяется более 18 млрд тенге. Эта цифра за 3 года увеличилась более чем в 2 раза. Кроме того, дети из многодетных малообеспеченных семей до 11 класса охвачены бесплатным школьным питанием, обеспечиваются формой. На эти нужды ежегодно город выделяет более 800 млн тенге. Отдельно на организацию бесплатного отдыха порядка 4 тыс. детей из малообеспеченных семей ежегодно в бюджете предусматривается 230 млн тенге.

Стоит также отметить, что в последние 4 года по предложению партии предоставляются 50-процентные льготы на проезд в общественном транспорте для членов многодетных семей, учащихся школ, колледжей, студентам вузов и пенсионерам на сумму более 5 млрд тенге ежегодно. Охват составляет свыше 350 тыс. человек.

По инициативе партии производятся и различные компенсационные выплаты. Производится возмещение расходов по коммунальным услугам для 2,3 тыс. семей, включая многодетные. Для этой же категории компенсируются затраты на установку коммунальных приборов учета. На сегодня более 1000 семей получили такую помощь на сумму более 50 млн тенге.

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