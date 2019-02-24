Байбек предложил создать в Алматы центр многодетных матерей

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы увеличат количество рабочих мест для членов малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе внеочередной конференции городского филиала партии "Нур Отан" озвучил ряд мер по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей, которая будет включать систему государственных пособий, адресной помощи, социальных выплат, спонсорской поддержки и мер по содействию занятости.

Адресная социальная помощь, как известно, оказывается, в том числе в форме содействия трудоустройству и обучению. Предлагаю рассмотреть возможность увеличения социальных рабочих мест для малообеспеченных семей и организации бесплатных краткосрочных курсов с выплатой стипендий", - отметил Бауыржан Байбек.

Кроме того, будут рассмотрены дополнительные объемы и перечень адресных компенсационных выплат малоимущим многодетным семьям по коммунальным услугам.

"Одной из острых проблем для многодетных семей является оплата коммунальных услуг. Целый ряд из них мы датируем, в целом в городе широкий спектр направлений, по которым оказываются различные выплаты. Тем не менее, нужно дополнительно рассмотреть объемы и перечень адресных компенсационных выплат многодетным семьям по тем же коммунальным услугам, включая затраты на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения", - добавил аким города.

Он также предложил создать в городе центр многодетных матерей "Бакытты отбасы", где они смогут получать юридическую и психологическую консультации, реабилитационную помощь. Это будет сервисный центр по принципу одного окна, где могут быть трудоустроены сами же многодетные матери.

Кроме того, Бауыржан Байбек поручил рассмотреть возможность субсидирования оплаты первоначального взноса на приобретение жилья для нуждающихся многодетных семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей. Будет изучен вопрос компенсирования затрат на детский сад для многодетных малоимущих семей начиная со второго ребенка.

Помимо этого, поручено рассмотреть меры по увеличению адресной социальной помощи на возмещение затрат по обучению на дому детей-инвалидов, единовременную социальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации.

Управлениям социального благосостояния, стратегии и бюджета, а также другим уполномоченным органам поручено проработать данные вопросы и внести конкретные предложения в недельный срок.

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