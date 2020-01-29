Скончался второй пилот Bek Air

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Скончался второй пилот разбившегося самолета авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня вечером от лёгочной тромбоэмболии скончался выживший в авиакатастрофе 27 декабря 2019 года пилот самолёта компании "Бек Эйр" Миржан Мулдакулов. Ещё вчера он чувствовал себя хорошо, шел на поправку, дал свои показания Специалистам из УРАПИ и готовился к большому интервью", - сообщил на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.









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