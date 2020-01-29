Скончался второй пилот Bek Air

"Сегодня вечером от лёгочной тромбоэмболии скончался выживший в авиакатастрофе 27 декабря 2019 года пилот самолёта компании "Бек Эйр" Миржан Мулдакулов. Ещё вчера он чувствовал себя хорошо, шел на поправку, дал свои показания Специалистам из УРАПИ и готовился к большому интервью", - сообщил на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.
Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.
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