Комиссия по расследованию авиакатастрофы под Алматы не выявила отказа авиатехники

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Комиссия по расследованию авиакатастрофы под Алматы не выявила отказа авиационной техники воздушного судна, передает Kazakhstan Today.

Наиболее вероятно, что второй пилот перевел рычаги управления двигателя на малый газ. В 07:20:57 командир произнес фразу: "Не нужно, что ты делаешь!" Вероятно, командир переместил рычаг во взлетный режим, сопровождая действия фразой: "Поехали, ушли, ушли". В 07:21:04 командир дал команду: "Убирай шасси". В дальнейшем произошло многократное касание самолета взлетно-посадочной полосы. Шесть раз хвостовой частью, четыре раза основными стойками шасси и один раз крылом. При этом было повреждено 38 огней взлетно-посадочной полосы. В 07:21:15 на высоте 5 метров началась уборка шасси", - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на брифинге в СЦК, пишет Kazpravda.kz .

По его словам, произошло приземление самолета на фюзеляж за пределами взлетно-посадочной полосы, в результате чего получены повреждения конструкции воздушного судна. Отказа авиационной техники, нештатной работы системы и двигателя не выявлено.

Относительно версии воздействия внешних факторов. В период выполнения полета ветер на взлетно-посадочной полосе был устойчивый в направлении 130-140 градусов со скоростью 1-2 метра в секунду. В этих условиях, исходя из направлений скорости ветра, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее пяти метров от взлетно-посадочной полосы. Он не мог оказать влияние на возникновение развития особой ситуации", - отметил Скляр.

Он добавил, что правительственная комиссия не исключает вероятности отложения льда на поверхности судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

Напомним, основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета . Авиакатастрофа произошла 27 декабря. Рейс №Z2100 авиакомпании "Бек Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей.

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