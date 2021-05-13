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Суд вынес приговор по делу о крушении самолета Bek Air

12.05.2021 5563
Суд вынес приговор по делу о крушении самолета Bek Air
ТАЛДЫКОРГАН. 12 МАЯ - В Талгарском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшим чиновникам и риелтору по делу о незаконной выдаче земель возле аэропорта Алматы, где произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании Bek Air, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уголовное дело рассматривалось в отношении пятерых экс-чиновников: Рустама Турысбекова, Жараса Машимбаева, Берика Абдуллаева, Медеу Калыбекова, Кайрата Алтынбекулы - и риелтора Нурайым Алданиш. Риелтор уже несколько месяцев находится под стражей, а экс-чиновники - под домашним арестом, сообщает Kazpravda.kz.
 
Бывший руководитель отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков получил четыре года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности и семь лет запрета занимать должности на государственной службе.
 
Экс-начальник отдела земельных отношений Талгарского района Кайрат Алтынбекулы - три года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности и шесть лет запрета занимать должности на государственной службе.
 
Экс-начальник Талгарского районного отделения РГП на ПХВ "Научно-производственный центр земельного кадастра" Жарас Машимбаев получил три года ограничения свободы.
 
Медеу Калыбеков, который исполнял обязанности начальника Талгарского районного отделения РГП на ПХВ "Научно-производственный центр земельного кадастра", получил три года ограничения свободы.
 
Экс-начальник сектора землеустройства Талгарского районного отделения РГП на ПХВ "Научно-производственный центр земельного кадастра" Берик Абдуллаев приговорен к трем годам ограничения свободы.
 
Риелтор Нурайым Алданиш приговорена к двум годам шести месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
 
Судья Ильяс Мухадиулы пояснил, что подсудимые попали под амнистию в честь 25-летия Независимости Казахстана. По его словам, при вынесении приговора было учтено чистосердечное признание, раскаяние, содействие в раскрытии уголовного дела и возмещение ущерба. Было также учтено, что у подсудимых на иждивении есть малолетние дети.
 
Отметим, что все экс-чиновники, проходящие по делу, признали свою вину. Единственной, кто не признал вины, является Нурайым Алданиш.
 
Вопрос о незаконной выдаче земли близ аэропорта был поднят после крушения самолета Bek Air. 27 декабря 2019 года, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человека, ещё 49 получили ранения. Тогда представители авиакомпании отмечали: если бы не дом, трагедии можно было избежать.
 

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