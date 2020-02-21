Незаконная выдача земель близ аэропорта: замакима района Алматинской области подозревается в превышении власти и должностных полномочий

Как сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий.
Он подозревается в том, что в 2017 году, занимая должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием для незаконного изготовления идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданами на имя Жумабаева и других лиц общей площадью порядка одного гектара, расположенных в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи аэропорта города Алматы", - сказал Бигайдаров.
Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человек, ещё 49 получили ранения.
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