Незаконная выдача земель близ аэропорта: замакима района Алматинской области подозревается в превышении власти и должностных полномочий

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержан заместитель акима Енбекшиказахского района, который незаконно согласовал схему застройки земельных участков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий.

Он подозревается в том, что в 2017 году, занимая должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием для незаконного изготовления идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданами на имя Жумабаева и других лиц общей площадью порядка одного гектара, расположенных в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи аэропорта города Алматы", - сказал Бигайдаров.

Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человек, ещё 49 получили ранения.

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