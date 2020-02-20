МАК создал компьютерную реконструкцию авиакатастрофы самолета Bek Air (ВИДЕО

По мнению экспертов, пилот рухнувшего близ Алматы самолета Bek Air был обязан продолжить взлёт.
Специалисты впервые показали компьютерную реконструкцию авиакатастрофы. Оказывается, судно поднялось только на шесть метров и всё это время балансировало. По данным следствия, так называемый "угол атаки самолёта" - это важный параметр во время отрыва от взлётной полосы, стал критическим, после чего самолёт столкнулся с землёй на скорости 128 километров в час. Далее судно врезалось в ограждение", - сообщает 24.kz.
Экипаж сделал всё, чтобы сохранить жизни. По крайней мере, пытался сохранить жизни пассажирам, членам экипажа. И целостность воздушного судна. Сознательных действий там не было", - прокомментировал генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко.
Напомним, авиакатастрофа произошла близ Алматы утром 27 декабря. Авиалайнер Fokker-100 направлялся в столицу. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человек, ещё 49 получили ранения.
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