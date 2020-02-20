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МАК создал компьютерную реконструкцию авиакатастрофы самолета Bek Air (ВИДЕО

19.02.2020, 20:30 6481
МАК создал компьютерную реконструкцию авиакатастрофы самолета Bek Air (ВИДЕО
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Межгосударственный авиационный комитет создал компьютерную реконструкцию авиакатастрофы самолета Bek Air, передает Kazakhstan Today.
 

 

Специалисты впервые показали компьютерную реконструкцию авиакатастрофы. Оказывается, судно поднялось только на шесть метров и всё это время балансировало. По данным следствия, так называемый "угол атаки самолёта" - это важный параметр во время отрыва от взлётной полосы, стал критическим, после чего самолёт столкнулся с землёй на скорости 128 километров в час. Далее судно врезалось в ограждение", - сообщает 24.kz

 

Экипаж сделал всё, чтобы сохранить жизни. По крайней мере, пытался сохранить жизни пассажирам, членам экипажа. И целостность воздушного судна. Сознательных действий там не было", - прокомментировал генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко.

 
Напомним, авиакатастрофа произошла близ Алматы утром 27 декабря. Авиалайнер Fokker-100 направлялся в столицу. На борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 13 человек, ещё 49 получили ранения.
 

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