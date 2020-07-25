Авиакомпания Bek Air проиграла второй иск по возмещению стоимости билетов

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - Турксибский суд Алматы удовлетворил второй иск Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции к авиакомпании Bek Air по возврату стоимости билетов на отмененные рейсы, передает Kazakhstan Today.

Комитет по защите прав потребителей представлял интересы 81 человека, которые купили 177 билетов. Сумма иска составила 5,9 млн тенге, сообщает телеканал "Хабар 24"





Напомним, второй иск был подан 3 июля 2020 года. Иск удовлетворили. Суд обязал авиакомпанию возместить сумму за ранее купленные билеты.





Ранее Турксибским районным судом от 17 июня 2020 года было уже рассмотрено гражданское дело по искам 908 потребителей по 1600 выкупленным авиабилетам на общую сумму более 54 000 000 тенге, решением суда иск был удовлетворен

















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