BizBirgemiz: Байбек проверил исполнение поручения Елбасы в Мангистау

Актау. 15 октября. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек совершил рабочую поездку в Мангистау, передает Kazakhstan Today.

Бауыржан Байбек рассказал, что в ходе рабочей поездки в Мангистау, он провел встречу с участниками внутрипартийных праймериз, а также общественностью и неправительственными организациями региона.

Обсудили областную предвыборную программу партии, подробнее с которой можно ознакомиться на сайте primaries.kz. В рамках концепции "Слышащего государства" в данный документ вносятся предложения населения. Так, по Мангистауской области собрано порядка 770 предложений, 411 из которых уже включены в проект программы", - написал первый зампред партии в Facebook .

Кроме того, Байбек посетил предприятие "КазАзот". Он отметил, что это единственный в стране производитель аммиака и аммиачной селитры, широко используемых казахстанскими аграриями в качестве минеральных удобрений.

По его словам, для увеличения промышленного потенциала Актау и создания новых рабочих мест планируется модернизация завода с увеличением проектной мощности до 400 тысяч тонн минеральных удобрений в год.

Выразил благодарность коллективу за участие в инициированной Елбасы общереспубликанской акции BizBirgemiz. Так, в период пандемии работники КазАзота обеспечили безвозмездную заправку кислородных баллонов для больниц и стационаров области", - отметил Байбек.

Первый зампред также проверил ход исполнения поручения Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева об оказании финансовой помощи в рамках 5-й волны более 6 тысячам нуждающихся семей в городах Актау и Жанаозене. Он подчеркнул, что "с учетом данных выплат, по 50 тысяч тенге в течение года получили свыше 28 тысяч семей Мангистауской области, в том числе пожилые люди, граждане с особыми потребностями и многие другие".

Он также рассказал, что в ходе визита осмотрел новое здание Областного онкологического центра.

По его словам, строительство центра затянулось с 2008 года и было взято на партийный контроль в июле прошлого года.

Ввод в эксплуатацию современного диагностического комплекса повысит эффективность лечения и выявляемость раковых опухолей на ранней стадии. По информации местных властей, в ближайшее время завершится поставка необходимого оборудования. Пообщавшись с коллективом, пожелал успехов в их нелегкой работе", - добавил он.

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