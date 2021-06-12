Бизнесмен планирует доказать в суде, что заявления Мамая являются клеветой

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Генеральный директор и учредитель холдинговой компании "NAK" Саламат Ахметов прокомментировал видеосюжеты Жанболата Мамая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, компания изучает возможность подачи в суд заявления о защите деловой репутации и возмещении ущерба, сообщает Dalanews.kz

Прежде всего, хотел бы отметить, что наша компания на строительном рынке с 2006 года. За 15 лет деятельности мы сформировались как крупный мультипрофильный холдинг, в состав которого входят более 40 различных компаний. Сегодня с учетом субподрядных организаций обеспечиваем работой порядка 2 тысяч астанчан, вместе с членами их семей - это более 8 тысяч человек. Только за 2020-2021 годы нашим холдингом введено в эксплуатацию более 80 тысяч квадратных метров, а до конца текущего года введем порядка 40 тысяч квадратных метров коммерческого жилья. Наши клиенты знают и ценят нас за приемлемые цены при высоком качестве", - говорится в тексте заявления.

Бизнесмен подчеркивает, что лживые заявления Мамая о том, что "холдинг "NAK" является бизнес-империей Бауыржана Байбека", что "у него в компаниях Ахметовых сидит номинал", абсолютно надуманны и не имеют под собой никаких оснований.

Официально заявляю, что между нашим холдингом, Бауыржаном Байбеком и членами его семьи отсутствуют какие-либо финансовые и учредительные взаимоотношения. Единственно, еще в 2012 году мой отец Куат Ахметов и Кыдыргали Байбек учредили ТОО "Нур Тау" и "Нурлы Орда" по управлению одноименными бизнес-центрами в Нур-Султане. Это чисто коммерческие проекты, реализованные без привлечения государственных средств. Слова Мамая о том, что "Байбек крышует Ахметовых и их компании" - это вообще какой-то бред", - заявил Саламат Ахметов.

Он подчеркнул, что его компания на рынке уже давно и в "крышевании" не нуждается.

Во-вторых, в период работы Бауыржана Байбек на посту акима Алматы (2015-2019 годы.), нами в том городе не было реализовано ни одного проекта, не построено ни одного квадратного метра. В-третьих, холдинг NAK - это частная коммерческая организация, она всегда работала и продолжает работать в условиях рынка. То есть, земельные участки для возведения объектов мы покупаем на рынке на обычных условиях", - добавил бизнесмен.

Он подчеркнул, что компании имеют надежную репутацию. Построенное жилье классов комфорт и бизнес востребовано у населения.

Касательно упомянутых Мамаем земельных участков на "Мангілік Ел" отмечу, что их освоение осуществляется совместно с частной компанией Kazakhstan Capital Invest. Они - собственники земельных участков, а мы - соинвесторы и генеральные подрядчики. Мы гордимся тем, что застраиваем данную локацию. Любой строитель мечтает, чтобы его дома стали украшением центральной улицы столицы. Для нашего холдинга это серьезный вызов. Мы являемся социально-ответственной компанией. Несмотря на трудности, в период полного локдауна не сокращали работников и не прекращали выплачивать заработную плату", - сообщил Саламат Ахметов.

Он добавил, что по просьбе акимата столицы компания взяла на себя обязательства по завершению 4 проблемных объектов долевого строительства, к возведению которых изначально не имела отношения. Это - жилые комплексы Асыл Тау (ранее Территория Комфорта-1), Туран Сыганак (вдоль улицы Сыганак), Хазар (ранее ЖК Загреб), а также Royal Expo (ЖК на территории выставочного центра EXPO-2017). Сегодня порядка 1,3 тысяч обманутых семей ожидают завершения этих объектов.

Часть из этих объектов мы сдадим уже до конца года и дольщики получат свои заветные ключи от квартир. Чтобы понимали такие как Мамай, скажу, что не каждой компании доверяют строительство таких проблемных объектов, тем более, когда есть пристальное внимание со стороны общественности и компетентных органов. Как руководитель холдинга заявляю, что данный ролик нанес нам не только репутационный, но и серьезный финансовый ущерб", - сказал Саламат Ахметов.

Он подчеркнул, что нападки Мамая бьют не только по его компании, но могут ударить и по простым гражданам.

Например, за счет собственных средств особо нуждающимся гражданам мы ежегодно выделяем квартиры. Среди них есть многодетные матери и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. В этой связи наши юристы сейчас изучают материалы и консультируются с экспертами для определения возможности подачи в суд заявления о защите деловой репутации и возмещения нанесенного ущерба. По итогам мы решим, как поступить. Человек, умеющий оболгать, должен понимать, что за клевету и оскорбления надо отвечать. Все высказанное в роликах является домыслами Мамая", - заключил бизнесмен.

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