Болашаковцы дублировали еще один голливудский мультфильм на казахский язык (ВИДЕО)

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Болашаковцы дублировали еще один голливудский мультфильм на казахский язык, передает Kazakhstan Today.

Накануне в столице прошел предварительный показ дублированного на государственный язык фильма "Музды олке-2" (Холодное сердце-2). Это уже 33-й голливудский продукт, дублированный на казахский язык в рамках проекта "Озіннен баста" по инициативе корпоративного фонда "Болашак" и компании "Меломан", сообщила пресс-служба партии Nur Otan.

Почетный член попечительского совета фонда "Болашак" Бауыржан Байбек отметил, что благодаря инициированной Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым образовательной стипендии "Болашак" тысячи молодых казахстанцев смогли получить качественное образование в лучших вузах мира. В 2011 году выпускники программы создали специальный фонд, одной из задач которого помимо благотворительных и образовательных проектов для детей, является продвижение государственного языка.





"За эти 8 лет благодаря поддержке неравнодушных казахстанцев в лице меценатов и спонсоров мы дублировали на государственный язык уже 33 голливудских фильма для наших детей. В 2011 году, когда проект впервые стартовал, нас поддержал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев, отметив важность создания условий для развития казахского языка через новый контент. Об этом говорит и наш глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому со стороны партии Nur Otan мы буквально месяц назад создали специальную группу для выработки действенных механизмов по продвижению государственного языка. Также хочу выразить огромную признательность всем участникам проекта "Озіннен баста". При дубляже фильмов напрямую с английского на казахский язык нашими переводчиками используются цитаты из произведений классиков казахской литературы. В данном фильме вы услышите строки их произведений Абая "Куз" и "Гашыктын тілі тілсіз тіл". Приглашаю всех казахстанцев в кино. Это наш подарок для ваших детей. Давайте вместе смотреть фильмы на казахском", - призвал Бауыржан Байбек.

Сегодня у женщины множество социальных ролей - матери, жены, дочери, сотрудника, руководителя. И такие фильмы показывают девочкам, что важно быть смелыми, решительными, ценить близких и мир в том обществе, где они живут", - сказала Динара Чайжунусова.

Продолжение хита Disney шестилетней давности "Холодное сердце" уже стало самым кассовым фильмом в мировом прокате. Как отмечают критики, второй фильм получился драматургически глубже и сложнее.

В свою очередь, команда по дубляжу на казахский язык отмечает, что кастинг на роль главной героини был самым сложным и долгим в истории проекта. В нем приняли участие более 40 актеров из различных городов. В итоге главная героиня Анна заговорит голосом Назерке Серікболкызы, а Эльза - Бегімнур Халилы. К участию в проекте также были привлечены популярные казахстанские исполнители Данияр Отеген, Динара Султан, Адам, Инди Едильбаева и другие. Спонсором дубляжа "Музды олке-2" выступила компания "BI Group".

В целом за время реализации проекта "Озіннен баста" на казахский язык дублированы такие картины, как "Коліктер-2", "Кек алушылар: Альтрон дауірі", "Батыл журек", "Коко купиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин" и другие.

Благодаря проекту, более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures. Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании Walt Disney. Казахский вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ.

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