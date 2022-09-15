Более 15 тысяч человек уехали из Казахстана с начала года

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Из Казахстана за семь месяцев текущего года уехало свыше 15 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Такие данные приводятся в статистическом отчете Агентства по стратегическому планированию РК.

По данным ведомства, в январе-июле 2022 года число прибывших в страну составило 8372 человека, число выбывших из страны - 15 547 человек, сальдо миграции составило минус 7175 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,1%, выбывших - 84,6% от общего числа мигрантов. Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,8%", - сообщается в отчете.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы (20 860 человек), Нур-Султан (19 007 человек) и Шымкент (2140 человек).

Естественный прирост населения республики за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9% и составил 148,1 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,99 человека.

За семь месяцев в Казахстане родилось 227,9 тысячи человек, что на 11% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число умерших за этот же период составило 79,8 тысячи человек, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году.



