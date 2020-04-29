Более 300 строительных и промышленных организаций Алматы получили разрешение на возобновление деятельности

Алматы. 28 апреля. Kazakhstan Today - 306 строительных, промышленных и проектных организаций Алматы получили разрешение на возобновление деятельности, передает Kazakhstan Today.

Поэтапный запуск предприятий в сферах промышленности и строительства города проводится с 20 апреля, в рамках решения Госкомиссии, после проведения аудита. Так, на сегодня проведен аудит 394 предприятий промышленности и строительства, а также проектных организаций. Из них 306 получили одобрение и возобновили свою работу - это промышленные, строительные и проектные компании. Остальные 88 организаций устраняют замечания рабочей комиссии. В общей сложности в этих секторах вышли на работу свыше 39 тыс. человек, включая сотрудников нотариальных агентств и ЦОНа.

В целом количество занятых в Алматы в рамках первого и второго этапов составит 142,2 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

По решению Госкомиссии, в Алматы с 27 апреля возобновляют свою деятельность предприятия таких секторов, как транспорт и складирование, информационно-коммуникационные технологии, финансовый сектор, профессиональные услуги для бизнеса, торговля и оказание ряда услуг.

Так, полностью снимаются ограничения с предприятий сферы транспорта и складирования. Будут частично сняты ограничения с финансового сектора - на работу могут выйти до 50% от общей численности сотрудников компаний. Это банки второго уровня, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, а также ломбарды - причем, только в части деятельности, связанной с прохождением учетной регистрации в уполномоченном органе, без приема клиентов. Ограничения по работе обменных пунктов пока не сняты.

Также частично, до 50% от общего количества работников, возобновляют работу объекты профессиональных услуг для бизнеса - B2B. Это консалтинговые, аудиторские, бухгалтерские, юридические и рекрутинговые услуги", - рассказали в акимате.

На все предприятия данных отраслей, чья деятельность разрешена, будут распространяться требования обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Возобновление деятельности организаций соответствующих отраслей и разрешение на передвижение по городу их сотрудников является возможным после внесения данных в базу infoalmaty.kz.

Прием заявок уже запущен с 20.00 27 апреля. Заявки, поданные до 23.59 27 апреля, будут до 09.00 28 апреля внесены в базу данных департамента полиции Алматы. При условии, если заявки не были поданы до 27 апреля, их можно заполнить на сайте в любой другой день. В этом случае их обработка будет осуществлена на следующий день с даты подачи", - проинформировали в ведомстве.

В сфере услуг, в рамках второго этапа запуска предприятий, возобновляется и работа СТО, шиномонтажа, автомоек, а также автосалонов, но последним разрешено пока только техническое обслуживание действующих клиентов, без продажи авто. При этом автосалоны и автомойки принимают посетителей по записи.

Кроме того, в городе вновь начинают работу предприятия по ремонту организационной и бытовой техники, рекламные агентства, магазины, в том числе сервисные центры по реализации сельхозтехники и запасных частей для них в связи с началом весенне-полевых работ, а также компании, осуществляющие доставку на дом непродовольственных товаров.

В свою очередь, запуск предприятий этих отраслей (СТО, шиномонтаж, автомойки, автосалоны, предприятия по ремонту организационной и бытовой техники, рекламные агентства, магазины, в том числе сервисные центры по реализации сельхозтехники и запасных частей, компании, осуществляющие доставку на дом непродовольственных товаров) будет возможен только после проведения рабочей комиссией аудита на соответствие всем требованиям, утвержденным постановлением главного санитарного врача Алматы.

Решение по каждому объекту будет приниматься рабочей группой в индивидуальном порядке. В случае выявления нарушений будут приняты административные меры, вплоть до закрытия объектов", - заключили в акимате.

По всем вопросам возобновления работы предприятий, включая проведение аудита, следует обращаться на телефоны "горячей" линии: 8775-882-52-00, 8775-882-53-92.

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