Более 3,9 млн школьников завершают учебный год

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года, - В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.





Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал Сейсембеков.





При этом он отметил, что для импортеров телефонов срок остается прежним - 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.





Глава комитета также напомнил, что смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.





Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали в "белый" список", - уточнил спикер.



