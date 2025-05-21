В Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-МадениетВ Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет
20.05.2025, 10:37 48526
Более 3,9 млн школьников завершают учебный год
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил об окончании учебного года и планируемых мероприятиях для школьников и выпускников по всей стране, передает корреспондент агентства.
Этот учебный год завершают 3,9 миллиона обучающихся. Из них обучающихся в начальных классах - 391 тысяча, в основной школе - 364 тысячи детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак "Алтын белгі", как и в предыдущие годы, не более 5%", - сообщил министр.
По его словам, учебный год планируется завершить проведением единых классных часов "Білімім - Отаныма".
По решению педагогического совета проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ "Мектебім, саған мың алғыс!", запланировано на 23 или 24 мая. Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 18-20 июня", - отметил Гани Бейсембаев.
По данным ведомства, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов проводятся с 29 мая по 16 июня.
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20.05.2025, 17:57 19876
Казахстанцы смогут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду
Фото: depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут самостоятельно проверить статус верификации своих телефонов по IMEI-коду, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
В частности, проверить статус верификации своего мобильного устройства можно в мобильном приложении eGov Mobile, на порталах www.gov.kz и imei.rfs.gov.kz.
Новый сервис позволяет определить, зарегистрирован ли IMEI-код в базе данных зарегистрированных устройств БДИК, а также узнать количество номеров, привязанных к конкретному устройству", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении eGov Mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- на главной странице в разделе "Популярные услуги" выбрать сервис "Проверка IMEI абонентского устройства";
- дать разрешение на доступ к персональным данным;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Также, чтобы воспользоваться услугой на портале www.gov.kz, пользователю необходимо:
- перейти на сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- перейти по баннеру/ссылке на сервис "Проверка IMEI абонентского устройства";
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Кроме того, в ведомстве пояснили, как воспользоваться услугой на портале imei.rfs.gov.kz:
- перейти на сайт rfs.gov.kz;
- выбрать один из доступных методов проверки и ознакомиться с результатом.
Кроме того, пользователям доступна функция проверки по ИИН, которая позволяет узнать, какие мобильные номера зарегистрированы на их ИИН. Также доступен сервис проверки абонента по IMEI-коду, который предоставляет информацию о количестве абонентских номеров, использующих определенное устройство", - добавили в пресс-службе.
Напомним, верификацию новых смартфонов продлят для физлиц до 25 июня в Казахстане.
20.05.2025, 15:26 30471
Верификацию новых смартфонов продлят для физлиц до 25 июня в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях постепенного погружения населения в новые условия по регистрации мобильных устройств для физических лиц - граждан Республики Казахстан предусмотрен дополнительный срок легализации - до 25 июня 2025 года, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.
Если вы - физическое лицо, купили телефон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, то у вас есть возможность зайти на портал и бесплатно его верифицировать. До 25 июня действие приказа для физлиц продлевается", - сказал Сейсембеков.
При этом он отметил, что для импортеров телефонов срок остается прежним - 25 мая. За это время официальные представители и ИП должны были внести данные о ввезенных телефонах на портал.
Глава комитета также напомнил, что смартфоны, завезенные и включенные в сеть до 25 марта, верифицировать не надо.
Они для нас считаются уже телефонами верифицированными и они автоматически попали в "белый" список", - уточнил спикер.
Напомним, норма с требованием верификации новых телефонов направлена на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
20.05.2025, 14:38 33346
Комика Нурлана Сабурова оштрафовали за нарушение правил миграции
Стендаперу из Казахстана Нурлану Сабурову грозит депортация из России за нарушение миграционных правил
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Москва. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комик Нурлан Сабуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета.
Нурлан Сабуров имеет гражданство Казахстана.
Артисту выписали штраф в 5 тысяч рублей. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства, связанного со сроками миграционного учета. Максимальное наказание по данной статье - штраф и запрет на въезд в страну сроком до 5 лет, сообщает ntv.ru.
По данным РБК , власти дали артисту две недели, чтобы уехать из России и вновь въехать, соблюдая все миграционные правила. Если же стендапер не сделает этого, ему запретят въезд в страну.
Отметим, что с 5 февраля 2025 года в России вступили новые правила в отношении нелегальных мигрантов.
В России введен новый миграционный режим, касающийся высылки иностранцев, которые находятся в стране без законных оснований. Граждане других государств, пребывающие на территории РФ без соответствующих документов, будут внесены в реестр контролируемых лиц до момента их депортации или добровольного выезда", - уточняет МВД России.
При внесении в реестр иностранцы столкнутся с рядом ограничений, включая запрет на:
- изменение места жительства без разрешения органов внутренних дел;
- переезд в другой регион без уведомления;
- покупку недвижимости и транспортных средств;
- заключение брака;
- создание юридических лиц и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
- открытие банковских счетов и проведение некоторых финансовых операций.
При этом в случае неоднократного неисполнения ограничений и запретов в отношении мигранта примут решение о депортации и о помещении в спецучреждение территориального органа МВД России. Кроме того, если несовершеннолетний признан нежелательным мигрантом, этот статус автоматически распространится и на его родителей. Основания для признания пребывания иностранца нежелательным, например, могут включать неоднократные выдворения, наличие судимости или предоставление фальшивых документов.
Напомним, около 60 иностранцев выдворили за пределы Казахстана в апреле.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят систему учета иностранных туристов.
20.05.2025, 12:18 41626
Сроки сдачи ЕНТ и конкурса на присуждение грантов назвали в Миннауки
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов сообщил о начале проведения Единого национального тестирования для абитуриентов, поступающих в вузы, передает корреспондент агентства.
Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. Абитуриентам предоставлена возможность дважды сдать ЕНТ за этот период и принять участие в конкурсе грантов с лучшим результатом. В 2025 году завершат обучение около 217 тысяч выпускников школ, из них 183 тысячи зарегистрированы на ЕНТ. По сравнению с прошлым годом количество тестируемых стало на 30 тысяч больше. После завершения теста выпускники смогут ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с полным анализом результатов ЕНТ", - отметил Талгат Ешенкулов.
Экзамен проходит с 16 мая по 7 июля в 46 региональных центрах по всей стране.
Как заверили в Миннауки, центры оснащены 5800 компьютерами, бесперебойным интернетом, видеосерверами, подавителями сигналов сотовой связи, металлоискателями, персональными и обзорными камерами видеонаблюдения, планшетами системы распознавания лиц, охранной сигнализацией, коммутаторами VPN-каналов, генераторами. Информационные сети и системы НЦТ соответствуют требованиям информационной безопасности. ЦАРКА обеспечивает работу ОЦИБ для осуществления мер информационной безопасности и оперативного реагирования на инциденты.
По данным ведомства, прием документов для участия в конкурсе на присуждение гранта будет проводиться с 13 по 20 июля, итоги будут опубликованы до 10 августа. Зачисление в вуз - до 25 августа. Текущий учебный год в вузах будет завершен до 10 июля, и параллельно ведется работа по подготовке к новому учебному году.
19.05.2025, 18:16 80666
Медицинскую иглу обнаружили в теле карагандинца после операции
Фото: Depositphotos
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Караганда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Караганды записал видеообращение, в котором заявил, что после операции в его боку обнаружили медицинскую иглу, передает корреспондент агентства.
У меня прошла тяжелая операция. Заняла она девять часов. После чего я был перевезен в центр фтизиатрии. В центре фтизиатрии мне сделали повторный рентген и обнаружили в правом грудном боку медицинскую иглу. Далее мне назначили еще одну операцию (...) У меня изъяли инородное тело, после чего мое состояние сильно ухудшилось. Я хочу обратиться к Минздраву, чтобы не оставляли этот инцидент без внимания", - заявил мужчина.
В управлении здравоохранения Карагандинской области заявили, что по данному факту проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут приняты необходимые меры реагирования.
19 мая 2025 года указанный пациент выписывается на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии будет решен вопрос о наличии или отсутствии вреда здоровью", - добавили в пресс-службе.
Напомним, мужчина скончался из-за укола в одной из клиник Караганды.
19.05.2025, 08:23 112031
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра, в центре, на востоке и юго-востоке - сильные дожди, шквал. Лишь на северо-западе, севере и юго-западе страны погода преимущественно без осадков. На юго-западе РК - пыльная буря. Об этом сообщили в Казгидромете.
На западе Мангистауской области, на западе, юге Актюбинской области, на юге Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областей, на севере, юге Жамбылской области, на западе, северо-востоке Атырауской области, на западе, в центре Алматинской области, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на юго-востоке Актюбинской области, на юге Атырауской, Восточно-Казахстанской областей, на севере Алматинской области, на западе Акмолинской области, на севере области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +20-22 °C.
В Алматы: дождь, гроза, +20-22 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +26-28 °C.
18.05.2025, 19:34 140471
Антикор прокомментировал заявление казахстанского режиссера Ермека Турсунова, покинувшего страну
Ермек Турсунов опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором заявил, что ему "пришлось уехать" из Казахстана на фоне растущего давления
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции РК опубликовало сообщение в ответ на заявление известного казахстанского режиссера Ермека Турсунова, которому "пришлось уехать" из Казахстана, передает корреспондент агентства.
В ответ на запросы СМИ сообщаем, что в настоящее время Антикоррупционной службой следственные мероприятия в отношении Турсунова Е. не проводятся. В этой связи агентству неизвестна информация, приведенная данным гражданином в своем посте в соцсети Фейсбук", - прокомментировали в Антикоре.
Вместе с тем сообщается, что ранее в Антикоррупционную службу с заявлением и заключением службы внутреннего аудита АО "Казахфильм" имени Айманова обратился режиссер Н. о привлечении к уголовной ответственности бывшего руководства киностудии за злоупотребление должностными полномочиями при создании художественного фильма "Долгое эхо". На основании его обращения начато досудебное расследование.
Установлено, что поставщиком субподрядных работ выступило ТОО "Alashfilm", бывшим директором которого являлся гражданин Т. В дальнейшем установлено, что он ранее являлся бизнес-партнером и компаньоном режиссера Турсунова в рамках ТОО "Турсыновфильм". С участием бывшего директора ТОО "Alashfilm" Т. проведен ряд следственных действий в статусе свидетеля. Сам Турсунов в орган следствия не приглашался", - проинформировали в агентстве.
Отмечается, что в настоящее время по делу подозреваемым никто не признан.
Ранее Ермек Турсунов опубликовал пост на своей странице в Фейсбуке, в котором заявил, что ему "пришлось уехать" из Казахстана на фоне растущего давления.
18.05.2025, 09:43 150351
Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют дождь и грозу в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, передает корреспондент агентства.
По данным РГП "Казгидромет", днем в Астане ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, порывистый ветер. Температура воздуха днем 15-17 градусов тепла, ночью +13-15.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал, при грозе порывистый ветер. Днем и ночью температура воздуха +23-25.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер. Днем температура составит +25-27 градусов, ночью +18-20.
В управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили, что коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности. В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих. Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?