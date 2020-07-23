Более 50 родителей в Петропавловске наказала полиция

Петропавловск. 22 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие полтора месяца лета в Петропавловске 52 родителя понесли ответственность за ночные гуляния подростков, передает Kazakhstan Today.

Период летних каникул - время особой ответственности ювенальных полицейских, особенно в нынешней ситуации. Из-за опасности массового заражения не действуют летние лагеря и другие организации детского досуга, подростки часто остаются без должного надзора. Основной формой работы стали обходы, которые сотрудники отделения ювенальной полиции Петропавловска проводят совместно с педагогами. Главная задача - не допустить совершения подростками административных и уголовных правонарушений, чему, как показывает практика, более всего способствует безнадзорность несовершеннолетних.

Например, один из 16-летних подростков уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских, его мать трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию. В настоящее время подросток стоит на особом контроле ювенальных полицейских, при следующем нарушении материалы в отношении семьи будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Петропавловска.

В центре внимания - работа с неблагополучными семьями и подростками, состоящими на различных учетах, - говорит заместитель начальника управления департамента полиции СКО майор полиции Александр Розбах. - Также регулярно совместно с органами образования, прокуратуры, волонтерскими и общественными организациями проводятся рейдовые мероприятия. Поддержка заинтересованных ведомств и общественных организаций крайне важна, особенно в нынешнем положении, когда у многих родителей нет возможности организовать досуг детей".

Всего за период каникул выявлено 52 случая ночных гуляний подростков. Порой родители отпускают несовершеннолетних детей со взрослыми родственниками, забывая, что те не являются законными представителями. Детям разрешено находиться вне дома после 23 часов лишь в сопровождении родителей либо лиц, их заменяющих. В семи случаях родителям пришлось отвечать за распитие подростками спиртного. Кроме того, за месяц зарегистрирован 21 факт исчезновения несовершеннолетних. Все они разысканы. Главным образом, говорят полицейские, к самовольному уходу из дома подростков толкает стремление продемонстрировать свою свободу и независимость.

Работа по профилактике правонарушений со стороны подростков и в отношении них ведется на регулярной основе и находится на особом контроле полицейского руководства.

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