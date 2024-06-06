05.06.2024, 13:04 49471
Более 700 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новые дома и квартиры взамен разрушенного во время паводков жилья получили 717 семей, сообщает пресс-служба главы правительства.
298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 - Акмолинской, 121 - Актюбинской, 135 - Северо-Казахстанской, 70 - Западно-Казахстанской, 6 - Карагандинской, 2 - Павлодарской областей. Ведется строительство порядка 1 862 новых домов для пострадавших жителей", - уточнили в пресс-службе.
31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП. 3981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. 5066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.
Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге.
Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует горячая линия НПП РК "Атамекен" по номеру 14322", - напомнили в правительстве.
По информации на 2 июня, в период паводков в Казахстане были эвакуированы свыше 120 тыс. граждан, в том числе более 45 тыс. детей. В эвакопунктах остаются более 5 тыс. человек. Обследовано более 15 тыс. затопленных жилых домов, по 11 186 объектам оценка завершена.
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05.06.2024, 21:02 31671
Назначен новый президент аэропорта Алматы
Фото: пресс-службы аэропорта Алматы
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года.
Новым президентом МАА назначен Гокер Косе. Новый президент имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.
Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. В 2006 году был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет.
В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.
05.06.2024, 15:45 43256
О порядке рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса рассказал Жумангарин
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин рассказал о последовательности рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса.
Когда петиция наберет 50 тысяч голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением государственных органов и экспертов будем рассматривать", - прокомментировал зампремьера.
В Казахстане петиция за возврат прежнего времени в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На данный момент петицию подписали более 46 тысяч казахстанцев.
Напомним, в ночь на 1 марта 13 областей и три города республиканского значения перевели стрелки на час назад. Большинство казахстанцев были против данного перехода.
Казахстанцы жалуются, что светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Также казахстанцы оставляют комментарии под петицией с просьбой вернуть прежнее время:
Человек испытывает естественную потребность в солнечном свете! Верните нам возможность восполнять эту потребность! Верните нам наше светлое время!" - Тасболат Ж.;
В Алматы светает рано, несмотря на то, что выхожу на работу в 6 утра, все равно уже солнце высоко, и жарко. А темнеет тоже рано. Даже сейчас дня не хватает, к 21.00 уже устаешь. А зимой вообще в 15:30 будет темно. Биоритмы не обманешь простым переводом стрелок. Верните время назад!", - Елена А.;
Поддерживаю петицию. У нас отняли вечерние светлые часы, зато зарабатывают на том, что электроэнергию жгут больше. Дачникам и огородникам вообще сократили время работ на земле. Раньше после работы можно было что-то сделать, сейчас темно", - Юлия М.;
Нужно срочно вернуть время назад, просто украли у людей солнечные часы!!! Я бы не просто на час назад вернул, но еще и на летний период, на час назад перевел! Чтобы можно было насладиться летом и солнцем!" - Юрий С.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
05.06.2024, 13:01 50371
В Алматы администрацию кафе оштрафовали за мойку мусорного бака в реке
Фото: Polisia.kz.
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы администрация одного из местных кафе оштрафована за мойку мусорного бака в реке, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что данное противоправное действие совершено сотрудниками одного из кафе, расположенных вдоль реки Терренкур (Малая Алматинка. - Прим. ред.). По факту нарушения правил благоустройства города в отношении администрации указанного заведения составлен административный протокол. Размер штрафа оставил 30 МРП", - проинформировали в полиции.
Ранее построенный в двух метрах от горной реки туалет возмутил алматинцев.
Отметим, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
По информации прокуратуры мегаполиса, в 2023 году выявлено 29 фактов незаконного функционирования автомоек, а также 15 участков, используемых не по назначению. Все эти объекты расположены в водоохранной полосе. Всего выявлено 118 нарушений на водоохранной территории, в том числе строительство 40 объектов без согласования бассейновой инспекцией, самовольный захват в водоохранной полосе - 15. По данным фактам заведены уголовные дела.
05.06.2024, 11:30 53561
Культурный центр Казахстана появится в Китае
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Китая о взаимном учреждении культурных центров, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Оно (соглашение. - Прим. ред.) направлено на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере", - проинформировали в мажилисе.
Отмечается, что соглашение разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.
Они будут вести свою деятельность в качестве некоммерческих организаций, аккредитованных направляющей стороной и функционирующих в соответствии с законодательством государства пребывания. Создание таких центров придаст импульс укреплению культурного взаимодействия", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай усилят сотрудничество в сфере информации.
05.06.2024, 10:05 56746
Глава аэропорта Алматы покидает свой пост
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта Алматы.
Как и планировалось, Альп Эр Тунга Эрсой покинет свой пост президента Международного аэропорта Алматы по окончании строительства нового международного терминала аэропорта. Он продолжит свою карьеру в отрасли в новой роли", - сообщили в пресс-службе.
Официальное объявление о смене руководства будет сделано 5 июня, добавили в пресс-службе.
Напомним, 1 июня открылся новый терминал в аэропорту Алматы. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы.
Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год.
05.06.2024, 08:58 58246
В нескольких районах Алматы временно отключат горячую воду
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" вводятся локальные временные ограничения по услуге горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Алматинские тепловые сети".
Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные:
Турксибский район:
с 10 по 14 июня в контурах улиц Кассина - Жумабаева - Бехтерева - Буденного;
с 10 по 21 июня в контурах улиц Рихарда Зорге - Чехова - Молдагалиева - Акан Серы;
с 20 июня по 10 июля в контурах улиц Лавренева - Дунентаева - Соболева - Зимняя; Гёте - Новосибирская - Майлина - Заславского; Бекмаханова - Свободная - Бекмаханова - Суюнбая; Суюнбая - Хмельницкого - Поддубного - Дунентаева;
с 20 июня по 11 июля в контурах улиц Собинова - Поддубного - Монтажная - Беринга;
с 24 по 28 июня в контурах улиц Орджоникидзе - Кожедуба - Гёте- Читинская; Элеваторская - Щелково - Суюнбая - Щелково; Таласская - Кассина - Дулатова - Монтина.
Жетысуский район: с 24 по 28 июня в контурах улиц Шекспира - Эйхе - Жайсан - Терешковой.
Медеуский район: с 24 по 28 июня в контурах улиц Шахтинская - Демченко - Атбасарская - Аяз би.
04.06.2024, 21:03 76126
В Минводы рассказали о ситуации на водохранилищах страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о ситуации на водохранилищах страны на сегодня. По информации ведомства, половодье завершилось во всех регионах Казахстана.
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%. Все они работают в штатном режиме.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 99%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,5%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме.
Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
04.06.2024, 16:08 64286
В СКО чиновников ЖКХ уволили после выявления необоснованных госзакупок на 7,1 млрд тенге
К различным видам ответственности привлечено 29 лиц
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Петропавловск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области с начала года в сфере ЖКХ прокурорами отменено 20 государственных закупок на сумму 7,1 млрд тенге, сообщает областная прокуратура.
В рамках анализа рационального использования бюджетных средств выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках, рассказали прокуроры.
В частности, должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска проводили закупки по строительству объекта на 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ.
Кроме того, в районе Шал акына отделом экономики и финансов проводилась закупка по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 млн тенге без указания адресов и объемов работ.
В Есильском районе отделом ЖКХ проводились закупки угля на сумму 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым.
По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечено 29 лиц, в том числе 7 - за дискредитацию госслужбы, из которых 4 уволены, 3 получили предупреждение о неполном служебном соответствии", - добавили в прокуратуре.
Напомним, прокуратура Улытауской области отменила госзакупки на 3,7 млрд тенге.
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