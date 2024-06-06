Более 700 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры

Также более 31 тыс. семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новые дома и квартиры взамен разрушенного во время паводков жилья получили 717 семей, - Новые дома и квартиры взамен разрушенного во время паводков жилья получили 717 семей, сообщает пресс-служба главы правительства.





primeminister.kz





298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 - Акмолинской, 121 - Актюбинской, 135 - Северо-Казахстанской, 70 - Западно-Казахстанской, 6 - Карагандинской, 2 - Павлодарской областей. Ведется строительство порядка 1 862 новых домов для пострадавших жителей", - уточнили в пресс-службе.





31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП. 3981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. 5066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.





Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге.





Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует горячая линия НПП РК "Атамекен" по номеру 14322", - напомнили в правительстве.



