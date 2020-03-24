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Более 800 казахстанцев вернулись на родину

23.03.2020, 09:21 9046
Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - 22 марта в Казахстан вернулись из-за рубежа 803 гражданина, передает Kazakhstan Today.
 
22 марта дипломаты посольства РК в Египте осуществили посадку казахстанских туристов на чартерный рейс по маршруту Шарм эль Шейх - Алматы.
 

Отмечаем, что усилиями дипломатов на рейс, организованный авиакомпанией Scat для наших туристов, были включены дополнительные пассажиры из числа наших граждан, временно находившихся (проживавших) в городах Каир и Александрия. По итогам проведенной работы, на родину вернулось 235 наших граждан", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Кроме того, казахстанские дипломаты в Турции оказали содействие в отправке 536 граждан РК на родину. 
 

В этот же день 32 гражданина РК, при содействии дипломатов в Венгрии (31) и Омане (1), были отправлены на родину", - проинформировали в ведомстве. 

 
 
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру.
 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 330 тысяч. 
 

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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