В Алматы всех без исключения прилетевших авиапассажиров будут изолировать для сдачи тестов на COVID-19

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматы, независимо от категории стран, всех без исключения прилетевших авиапассажиров будут изолировать для сдачи тестов на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Сразу с рейса их разместят в определенные центры, которые развернуты под медицинский стационар (общежитие, санатории, возможно свободные койки в провизорных центрах). Всех разместим на карантин до результатов первого анализа, а тех, кто прилетел из стран 1А категории, поместим на 14-дневный карантин", - сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

По информации Т. Абилдаева, подобные " меры будут применяться в отношении всех граждан независимо от категории стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу".

Как сообщалось, данные меры были приняты в отношении пассажиров, прилетевших в город Нур-Султан. Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в столицу. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находиться на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч.





Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса , из них в Нур-Султане - 31, в Алматы - 22, в Караганде - 2, Алматинской области - 1 случай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства