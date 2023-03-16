15.03.2023, 12:04 63861
Более пятисот сельчан не могут получить паевые участки в Алматинской области
Сельчане десятилетиями ждали заслуженных гектаров, пока случайно не обнаружилось письмо, в котором якобы отказываются от положенных им участков
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Конаев. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 500 жителей Панфиловского сельского округа считают, что их обмануло руководство крупного агрохолдинга. Частники якобы незаконно приватизировали земельные участки, по праву принадлежащие тогда еще работникам совхоза.
Как сообщает телеканал Almaty.tv, в начале 90-х во времена приватизации работникам бывшего совхоза по закону были положены земельные доли. Имеющие 40-летний стаж работы жители ждали заслуженных гектаров годами. Пока однажды случайно не нашли письмо.
В настоящее время граждане, получившие земельные участки, отказались от своих выделенных земельных участков, на что имеется ваше решение", - зачитал текст житель Панфиловского сельского округа.
Уже в нулевых совхоз получил новый статус - агрохолдинг. Его новый директор, по словам жителей, якобы и адресовал это письмо местному акиму. Хотя изначально никакого заявления не писали, говорят они. Тем не менее сейчас люди не могут получить ничего.
Глава агрохолдинга ошибок в ситуации не видит. Считает, что земли частникам были отданы вполне законно.
В 90-х государством было постановлено, что земли совхозные не могут быть приватизированы. Мы же не вышвырнули этих людей на улицу, работу им дал, служебное жилье тоже есть. Не понимаю, в чем проблема", - сказал директор ТОО "Байсерке Агро" Казыбек Аксакалов.
В акимате Панфиловского сельского округа помочь ничем не могут. Поскольку чиновники в дела частников вмешиваться не имеют права. Говорят, что с такой проблемой они сталкиваются впервые.
У нас проблема только в этом "Байсерке Агро". Другие, например, крупные, кроме этого есть ТОО, там они все почти получили. Кто получил обратно подешевле, продали. А здесь, вот именно в этом ТОО никому не отдали", - рассказала заместитель акима Панфиловского сельского округа Сауле Мыктыбаева.
Пайщикам не остается ничего другого, как доказывать свое право в суде. Так называемое право на обладание. В противном случае сельчане рискуют остаться ни с чем.
Напомним, аким Усть-Каменогорска заявил о сговоре представителей власти и бизнеса по завладению землей.
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16.03.2023, 19:02 2226
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями предположительно незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дороги улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике №17.
В поликлинике №17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это при том, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, что сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков деньги (ну уж точно модная автоматическая входная группа) поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
16.03.2023, 18:45 4926
Хлеб и чай - родители пожаловались на питание в детсаду Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Родители детей, посещающих государственный детский сад в Алматы, пожаловались на скудное питание в дошкольном учреждении.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дети едят хлеб, макая его в кружки с чаем. Опубликовавший видео пользователь написал, что речь идет о государственном детсаде № 164.
Ситуацию прокомментировали в управлении образования Алматы.
Касательно якобы некачественной организации приема пищи детей в государственном садике "Ясли-сад № 164". По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования г. Алматы выехали в дошкольную организацию. Результаты проверки будут даны дополнительно", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей. В Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. После неоднократных случаев нарушений в Казахстане было решено ввести лицензирование детских учреждений. Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения.
16.03.2023, 18:00 3051
Новые правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии утвердило правила содержания и выгула домашних животных в Алматы.
В новых правилах не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также правила запрещают владельцам загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.
Содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, разрешено только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей с учетом медицинских противопоказаний.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
- помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
- передает его на временное содержание третьим лицам;
- помещает в зоологическую гостиницу.
В случае если владелец больше не может содержать домашнее животное, он обязан его устроить.
Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака находится в вольере или на привязи.
Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.
Порядок выгула домашних животных:
- Выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей 2 (два) метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.
- Владелец своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами.
- Производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим.
- При переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части.
- При отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра.
- Оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке длиной 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасности для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.
- Владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.
На территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организациях (объединениях), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.
Местный исполнительный орган города Алматы в области ответственного обращения с животными определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных.
16.03.2023, 13:45 15516
Пирматов: Чем раньше Нацбанк завершит программу "7-20-25", тем лучше для всех
Программу планировали завершить в этом году
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Чем раньше Национальный банк завершит эту программу, тем лучше будет для всех нас, завил в кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов.
Программа началась в 2018 году, летом. Выделен был триллион тенге. Мы планировали ее завершить в этом году. Сейчас мы ее продолжаем на 100 млрд тенге в год. В целях макроэкономической стабильности и сдерживания инфляции - чем раньше Национальный банк завершит эту программу, тем лучше будет для всех нас", - заявил глава Нацбанка.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
16.03.2023, 11:49 25086
Супермаркеты необоснованно завышали цены на подсолнечное масло в Актобе
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Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе установлены отдельные факты превышения допустимой торговой надбавки крупными реализаторами подсолнечного масла, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
По сообщению ведомства, подсолнечное масло в сетях розничной продажи (супермаркетах) продавалось с торговой надбавкой от 20 до 28% при максимально допустимой 15%.
По результатам проведенной работы в крупных торговых сетях Актобе цены реализации снизились в среднем на 5%-9%.
Подсолнечные масла "Злато" 5 литров было 3795 тенге - стало 3623 тенге, "Савола Рация" 1 литр было 756 тенге - стало 725 тенге, "Лето" 2 литра было 1646 тенге - стало 1469 тенге, "Хозяюшка" 0,8 литра было 664 тенге - стало 635 тенге, "Лето" 5 литров было 3795 тенге - стало 3623 тенге", - уточнили в пресс-службе.
16.03.2023, 10:36 29876
Бизнесменам Туркестанской области незаконно повысили тариф на газ
Такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям
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Туркестан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Туркестанским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно применялись завышенные требования к коммунально-бытовым потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, информирует пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.
Как уточнили в ведомстве, при превышении ежесуточного объема потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки.
Согласно действующему законодательству такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.
По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа", - добавили в прокуратуре.
Напомним, жителям Алматинской области снизили тариф на газ после публичных слушаний.
16.03.2023, 09:33 27961
Эксперты СНГ начали работу над проектами по поддержке и продвижению русского языка
Казахстан и Россия предложили проекты договора о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка и ее устава
Фото: cis.minsk.by
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Минск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 15 марта в штаб-квартире СНГ, сообщает исполнительный комитет содружества.
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и исполнительного комитета содружества.
Выступая на встрече, заместитель генерального секретаря СНГ Даурен Абаев отметил, что русский язык сохранил позиции основного средства межнационального общения в странах Содружества. Это произошло благодаря общей истории государств-участников.
Русский язык является языком науки, культуры, экономического и политического сотрудничества. Это также универсальное средство общения между нашими народами", - подчеркнул он.
Абаев напомнил, что на саммите в Астане в октябре прошлого года лидеры стран СНГ поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию.
В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств - участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации.
С этой целью исполком СНГ запросил предложения от государств - участников СНГ по содержанию проектов документов, которыми следовало бы утвердить создание новой международной структуры. К настоящему моменту поступили проекты соответствующих документов от Российской Федерации и Республики Казахстан. Стоит отметить, что обе стороны предложили проекты договора о создании международной организации и ее устава. Также в исполком поступили письма от Республики Армения, которая предложила разработать положение о функциональной деятельности организации, где будут представлены функции управления и координации разработки и реализации стратегических программ по поддержке и популяризации русского языка", - рассказали в исполкоме СНГ.
Поступившие предложения и проекты документов были своевременно направлены в государства, а также рассмотрены на заседании экспертной группы.
Планируется, что следующая экспертная встреча по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, пройдет 26 апреля в Минске.
Напомним, 2023 год объявлен Годом русского языка в СНГ.
Летом прошлого года президент Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос, я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиция русского языка в Казахстане не претерпела какого-либо ухудшения. Я в этом уверен", - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 24".
15.03.2023, 17:00 64681
Будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
На пленарном заседании сената депутат напомнил, что по поручению президента до 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 61 год. В связи с этим спросил, планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года, сообщает zakon.kz.
Отвечая на вопрос, министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что возраст выхода на пенсию рассчитывается исходя из следующих показателей:
- продолжительность жизни;
- уровень пенсионного обеспечения.
По ее словам, в ближайшие пять лет в сфере здравоохранения будет проводиться крупный национальный проект, предусматривающий улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, специализированных медицинских учреждений, телемедицины, скрининги, информирует sputnik.kz.
В результате проведенной работы, если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан будет лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться, безусловно", - добавила министр.
При этом она отметила, что в Казахстане действует норма, при которой некоторые граждане могут раньше выйти на пенсию. К примеру, многодетные матери, граждане, проживающие в районе Семипалатинского ядерного полигона, а также те, кто имеет активы в пенсионном фонде, посредством пенсионного аннуитета могут выйти на пенсию в 55 лет.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка.
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