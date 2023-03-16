Более пятисот сельчан не могут получить паевые участки в Алматинской области  

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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.





Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями предположительно незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.









Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дороги улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.





По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.





Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике №17.





В поликлинике №17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.





Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это при том, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.









Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, что сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков деньги (ну уж точно модная автоматическая входная группа) поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.



