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Налицо откровенный сговор - аким Усть-Каменогорска о передаче земельных участков в частные руки
В последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского
Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал о возвращении незаконно полученных земельных участков в государственную собственность.
Не секрет, что за годы независимости имела место практика незаконной, а иногда и откровенно преступной передачи земельных участков в частные руки. Сейчас мы часто сталкиваемся с последствиями этого. Работа с такими ситуациями сложна. Как бы ни хотелось вернуть все назад, право частной собственности в нашей стране установлено Конституцией, и пренебрегать им мы не вправе. Иначе мы не могли бы называться правовым государством", - написал Омар на своей странице в Instagram.
По его словам, в каждой ситуации приходится применять разные подходы. Так, если участки были переданы по недосмотру или некомпетентности прежних чиновников, их владельцам предлагают компромиссные решения.
Таким образом, например, в последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского. Два из них планировались владельцами под несоответствующую нормативам застройку. Третий находится под всем известной "крепостью" - архитектурным сооружением, которое нам удалось сохранить". - написал аким.
Он отметил, что иногда налицо откровенный сговор представителей власти и бизнеса по завладению землей. В таких случаях участки изымаются.
Как только стало известно о том, что ТОО "AutoExclusiveKZ" является аффилированным лицом в уголовном деле бывшего акима ВКО Виктора Храпунова, акиматом совместно с городской прокуратурой были приняты меры по изъятию принадлежащих компании участков в городе. Три из них находятся в районе старого ипподрома. По генплану там предусмотрен район многоэтажной застройки. Сейчас на этой земле мы начнем проектировать строительство арендных многоквартирных домов для обеспечения жильем очередников. Еще один участок - в районе моста через Иртыш и амфитеатра", - рассказал Омар.
По его словам, в частной собственности оказалось даже находящееся там массовое захоронение времен гражданской войны.
На этой территории, как я уже говорил ранее, планируется обустройство проезда под мостом между Славского и Пермитина (разумеется, с учетом сохранения могилы и памятника)", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
В Астане из-за нарушений приостановили строительство на 76 объектах.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что застройка также приобрела невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.